Легенда на Италия отказал да поеме националния отбор - "адзурите" чакат отговор от Гуардиола

Търсенето на нов национален селекционер на Италия продължава, като сега ново звездно име се спряга за поста. "Адзурите" са без главен треньор, откакто Дженаро Гатузо подаде оставка през април, след като отборът не успя да се класира за трето поредно световно първенство. Преди дни президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго заяви, че са проведени преговори с Пеп Гуардиола, който напусна Манчестър Сити това лято. Според информацията, на Ботуша са готови да направят изключение относно заплатата му, стига да дойде и да възроди националния тим.

Италия опитала да отмъкне Анчелоти от Бразилия

Сега обаче техническият директор на федерацията Паоло Малдини разкри, че първо са се обърнали към Карло Анчелоти с предложение да поеме поста на селекционер на националния отбор, преди да проведат преговори с Пеп Гуардиола. Както е известно, в момента италианският специалист води селекцията на Бразилия. Анчелоти пое "селесао" през 2025 година, а през май удължи договора си до Световното първенство през 2030 г.

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И въпреки отпадането в 1/8-финалите на Мондиал 2026 от Норвегия, Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 67-годишният треньор ще остане начело на петкратните световни шампиони. Това категорично отхвърля възможността Анчелоти да поеме "адзурите". Междувременно Малдини заяви, че в идеалния случай Италианската футболна федерация ще назначи треньор до края на седмицата, но приоритетът е да се намери подходящият човек.

Италианското издание "Ла Газета дело Спорт" съобщи, че Гуардиола е искал годишна заплата от 20 млн. евро, което е двойно повече от предлаганото от Италия. Това лято испанският тактик напусна "Етихад", след като изведе доведе Сити до шест титли във Висшата лига, три Купи на ФА, пет Купи на лигата и Шампионската лига по време на едно десетилетие, изпълнено с трофеи. Бившите селекционери на Италия Антонио Конте и Роберто Манчини, както и бившият полузащитник на "адзурите" Андреа Пирло, също са свързвани с този пост.

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