След провала в Шампионска лига: Реал Мадрид разкарва Арбелоа, Флорентино Перес има три варианта за нов треньор

16 април 2026, 12:14 часа 181 прочитания 0 коментара

Ръководството на Реал Мадрид възнамерява да направи поредна треньорска рокада. „Кралете“ са решени да освободят Алваро Арбелоа след отпадането от Байерн Мюнхен в Шампионска лига. Според авторитетното издание The Athletic испанският специалист, наследник на Шаби Алонсо ще довърши сезона, който явно ще завърши без нито един трофей за „белия балет“.

Кои са спрягани за заместници на Арбелоа?

Според информациите – мечтаните треньори за президента Флорентино Перес са Юрген Клоп и Зинедин Зидан. Първият не дава индикации, че е готов за следващото си предизвикателство след дългия период в Ливърпул, докато френската легенда се очакваше да поеме Франция след оттеглянето на Дешан след Мондиал 2026.

Флорентино Перес

В същото време името на френския селекционер също е обсъждано като вариант, а към него се добавя и това на Маурисио Почетино. Американският селекционер има само три трофея и те са спечели по време на периода му в ПСЖ.

Бойко Димитров Отговорен редактор
