СНИМКА: Жестът, който играчите на Реал си направиха, след като изостанаха с 2 гола

Сред малцината със сигурност са били 11-те футболисти на Карло Анчелоти на терена. А за тяхната увереност си пролича и от жестовете, които правеха след втория инкасиран гол във вратата на Тибо Куртоа. Жестове, които казваха: "Запазете спокойствие".

Карим Бензема, Винисиус, Едуардо Камавинга и Едер Милитао бяха видяни да показват с ръце, че отборът трябва да се успокои и да не се притеснява от това, че изостава с два гола. И това действително се случи - "лос бланкос" запазиха пълно самообладание и стигнаха до обрата.

За Реал обаче остава още един мач, в който трябва да запазят пълно спокойствие и контрол - този на 15 март на "Сантяго Бернабеу". А самият Карло Анчелоти каза, че все още нищо не е свършило.

Real Madrid player’s reactions after going 0-2 down, telling each other to calm. pic.twitter.com/B2SBgOAFge