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Спорт по телевизията днес – 1 октомври 2024 г.

01 октомври 2024, 09:16 часа • 401 прочитания
Спорт по телевизията днес – 1 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 1 октомври 2024 година:

11:00 ч. Футбол: Сентръл Коуст Маринърс - Бурирам Юн, ШЛ на Азия, Нова спорт

11:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1

13:00 ч. Футбол: Поханг Стийлърс - Шанхай Порт, ШЛ на Азия, Диема спорт 3

13:00 ч. Футбол: Кавазаки Фронтале – Гуанджоу,ШЛ на Азия, Нова спорт

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13:00 ч. Тенис: ATP 500: Токио, MAX Sport 3

14:30 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1

15:00 ч. Футбол: Джохор - Шанхай Шенхуа, ШЛ на Азия, Нова спорт

16:30 ч. Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, мъже, Евроспорт 1

17:00 ч. Футбол: Арсенал - Пари Сен Жермен, Младежка ШЛ, MAX Sport 2

19:00 ч. Футбол: Сепахан – Истиклол, ШЛ на Азия, Нова спорт

19:00 ч. Баскетбол: Бахчешехир Истанбул – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 2

Поредна порция мачове от Шампионска лига

Шампионска лига

19:45 ч. Футбол: Щутгарт - Спарта Прага, Шампионска лига, MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол: РБ Залцбург – Брест, Шампионска лига, MAX Sport 4

21:00 ч. Футбол: Ал Хилал - Ал Шорта, ШЛ на Азия, Диема спорт 3

21:00 ч. Футбол: Ал Гарафа - Ал Аин,ШЛ, на Азия, Нова спорт

21:45 ч. Футбол: Нюкасъл – Уимбълдън, EFL Къп, Диема спорт 1

22:00 ч. Футбол: Уест Бромич – Мидълзбро, Чемпиъншип, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Слован - Манчестър Сити, Шампионска лига, MAX Sport 1

Леверкузен приема Милан

Байер Леверкузен

22:00 ч. Футбол: Байер Леверкузен – Милан, Шампионска лига, MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Арсенал - Пари Сен Жермен, Шампионска лига, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Барселона - Йънг Бойс, Шампионска лига, MAX Sport 4

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
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