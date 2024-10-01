Спорт по телевизията днес – 1 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 1 октомври 2024 година:
11:00 ч. Футбол: Сентръл Коуст Маринърс - Бурирам Юн, ШЛ на Азия, Нова спорт
11:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1
13:00 ч. Футбол: Поханг Стийлърс - Шанхай Порт, ШЛ на Азия, Диема спорт 3
13:00 ч. Футбол: Кавазаки Фронтале – Гуанджоу,ШЛ на Азия, Нова спорт
13:00 ч. Тенис: ATP 500: Токио, MAX Sport 3
14:30 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1
15:00 ч. Футбол: Джохор - Шанхай Шенхуа, ШЛ на Азия, Нова спорт
16:30 ч. Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, мъже, Евроспорт 1
17:00 ч. Футбол: Арсенал - Пари Сен Жермен, Младежка ШЛ, MAX Sport 2
19:00 ч. Футбол: Сепахан – Истиклол, ШЛ на Азия, Нова спорт
19:00 ч. Баскетбол: Бахчешехир Истанбул – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 2
Поредна порция мачове от Шампионска лига
19:45 ч. Футбол: Щутгарт - Спарта Прага, Шампионска лига, MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол: РБ Залцбург – Брест, Шампионска лига, MAX Sport 4
21:00 ч. Футбол: Ал Хилал - Ал Шорта, ШЛ на Азия, Диема спорт 3
21:00 ч. Футбол: Ал Гарафа - Ал Аин,ШЛ, на Азия, Нова спорт
21:45 ч. Футбол: Нюкасъл – Уимбълдън, EFL Къп, Диема спорт 1
22:00 ч. Футбол: Уест Бромич – Мидълзбро, Чемпиъншип, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Слован - Манчестър Сити, Шампионска лига, MAX Sport 1
Леверкузен приема Милан
22:00 ч. Футбол: Байер Леверкузен – Милан, Шампионска лига, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Арсенал - Пари Сен Жермен, Шампионска лига, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Барселона - Йънг Бойс, Шампионска лига, MAX Sport 4
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