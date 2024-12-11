Спорт по телевизията днес - 11 декември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 11 декември 2024 година:
10.00 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
17.30 „Фенербахче“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън
18.30 Волейбол, „Тренто“ - „Суидад Волей“ МАХ Спорт 1
18.30 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
19.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Вашаш“ МАХ Спорт 2
Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести
19.00 Световно по вдигане на тежести (кога и къде да гледаме Карлос Насар)
Шампионска лига
19.45 „Атлетико“ - „Слован“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Лил“ - „Щурм“ Ринг
20.00 Баскетбол, „Бешикташ“ - „Бахчешехир“ МАХ Спорт 3
20.00 Волейбол, „Веро Волей“ - „Калцит“ МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
22.00 „Борусия“ (Д) - „Барселона“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Ювентус“ - „Манчестър Сити“ Ринг
22.00 „Уест Бромич“ - „Ковънтри“ Диема спорт 2
22.00 Волейбол, „Прая“ - „Лубе“ МАХ Спорт 1
02.30 НБА, четвъртфинал 3 Диема спорт 2