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Спорт по телевизията днес - 11 декември 2024 г.

11 декември 2024, 09:26 часа • 112 прочитания
Спорт по телевизията днес - 11 декември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 11 декември 2024 година:

10.00 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3

15.00 Снукър: "Шотландия оупън", втори кръг Евроспорт 1

17.30 „Фенербахче“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън

18.30 Волейбол, „Тренто“ - „Суидад Волей“ МАХ Спорт 1

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18.30 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3

19.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Вашаш“ МАХ Спорт 2

Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести

19.00 Световно по вдигане на тежести (кога и къде да гледаме Карлос Насар)

Карлос Насар

Шампионска лига

19.45 „Атлетико“ - „Слован“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Лил“ - „Щурм“ Ринг

20.00 Баскетбол, „Бешикташ“ - „Бахчешехир“ МАХ Спорт 3

20.00 Волейбол, „Веро Волей“ - „Калцит“ МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: "Шотландия оупън", втори кръг Евроспорт 1

22.00 „Борусия“ (Д) - „Барселона“ Би Ти Ви Екшън

Барселона

22.00 „Ювентус“ - „Манчестър Сити“ Ринг

22.00 „Уест Бромич“ - „Ковънтри“ Диема спорт 2

22.00 Волейбол, „Прая“ - „Лубе“ МАХ Спорт 1

02.30 НБА, четвъртфинал 3 Диема спорт 2

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига вдигане на тежести Карлос Насар
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