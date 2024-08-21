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Спорт по телевизията днес – 21 август 2024 г.

21 август 2024, 09:18 часа • 377 прочитания
Спорт по телевизията днес – 21 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 21 август 2024 година:

15:25 ч. Футзал: Минерва - Про Футзал Къмри, БНТ 3

15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже, Евроспорт 1

18:25 ч. Футзал: Фиорентино - Амиго Северозапад, БНТ 3

21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1

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Шампионска лига

22:00 ч. Футбол: Йънг Бойс – Галатасарай, Плейоф, Шампионска лига, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Динамо Киев – РБ Залцбург, Плейоф, Шампионска лига, Ринг

Преди дни бивш капитан на ЦСКА поздрави Карабах за боя на Лудогорец.

 

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига
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