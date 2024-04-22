Спорт по телевизията днес – 22 април 2024 г.
12:00 ч. Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг, Евроспорт 1
14:00 ч. Футзал: Република Корея – Киргизстан, Нова спорт
14:30 ч. Колоездене: Обиколка на Турция, втори етап, мъже, Евроспорт 2
16:25 ч. Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг, Евроспорт 1
Септември ще гони задължителна победа срещу Дунав
17:00 ч. Футбол: Септември – Дунав, Втора лига, Диема спорт 1
17:00 ч. Футзал: Иран – Кувейт, Нова спорт
19:00 ч. Футбол: Младежка Шампионска лига, MAX Sport 3
19:00 ч. Баскетбол: Шумен – Ямбол, НБЛ, MAX Sport 1
19:30 ч. Футбол: Рома – Болоня, Серия А, MAX Sport 2
20:45 ч. Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг, Евроспорт 1
21:30 ч. Футбол: Картахена – Овиедо, Ла Лига 2, MAX Sport 2
Голямото дерби между Милан и Интер
21:45 ч. Футбол: Милан – Интер, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Мидълзбро – Лийдс, Чемпиъншип, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Севиля – Майорка, Ла Лига, MAX Sport 4
22:15 ч. Футбол: Фарензе – Бенфика, Премиер лига, Ринг
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Чемпиъншип Интер Милан Серия А Дунав Русе