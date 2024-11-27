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Спорт по телевизията днес – 27 ноември 2024 г.

27 ноември 2024, 09:26 часа • 328 прочитания
Спорт по телевизията днес – 27 ноември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 27 ноември 2024 година:

12:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос – Поханг, ШЛ на Азия, Диема спорт 3

12:00 ч. Футбол: Гуанджоу - Шанхай Шенхуа, ШЛ на Азия, Нова спорт

14:00 ч. Футбол: Тампайнс Роувърс - Банкок Юнайтед, ШЛ на Азия, Нова спорт

14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1

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16:00 ч. Футбол: Насаф – Кувейт, ШЛ на Азия, Диема спорт 2

16:00 ч. Футбол: Алтън Асър - Ал Кува, ШЛ на Азия, Нова спорт

Истанбул ББ приема Петрокуб в Лига на конференциите

Лига на конференциите

17:15 ч. Футбол: Истанбул Башакшехир – Петрокуб, Лига на конференциите, Ринг

18:00 ч. Футбол: Трактор - Ал Уакра, ШЛ на Азия, Нова спорт

19:00 ч. Волейбол: Волунтари – Щутгарт, MAX Sport 1

19:45 ч. Футбол: Цървена звезда – Щутгарт, Шампионска лига, bTV Action

19:45 ч. Футбол: Щурм Грац – Жирона, Шампионска лига, Ринг

20:00 ч. Футбол: Леванте – Малага, Ла Лига 2, MAX Sport 4

20:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Халидия, ШЛ на Азия, Нова спорт

20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръгЕвроспорт 1

21:00 ч. Волейбол: Младост Загреб - Марица Пловдив, MAX Sport 2

21:00 ч. Волейбол: Нант – Фенербахче, MAX Sport 3

21:30 ч. Волейбол: Жешов – Конелиано, MAX Sport 1

Здрави мачове в Шампионска лига

Шампионска лига

22:00 ч. Футбол: Ливърпул - Реал Мадрид, Шампионска лига, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Астън Вила – Ювентус, Шампионска лига, Ринг

22:00 ч. Футбол: Дарби Каунти - Суонси Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Лига на конференциите
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