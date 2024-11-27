Спорт по телевизията днес – 27 ноември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 27 ноември 2024 година:
12:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос – Поханг, ШЛ на Азия, Диема спорт 3
12:00 ч. Футбол: Гуанджоу - Шанхай Шенхуа, ШЛ на Азия, Нова спорт
14:00 ч. Футбол: Тампайнс Роувърс - Банкок Юнайтед, ШЛ на Азия, Нова спорт
14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Насаф – Кувейт, ШЛ на Азия, Диема спорт 2
16:00 ч. Футбол: Алтън Асър - Ал Кува, ШЛ на Азия, Нова спорт
Истанбул ББ приема Петрокуб в Лига на конференциите
17:15 ч. Футбол: Истанбул Башакшехир – Петрокуб, Лига на конференциите, Ринг
18:00 ч. Футбол: Трактор - Ал Уакра, ШЛ на Азия, Нова спорт
19:00 ч. Волейбол: Волунтари – Щутгарт, MAX Sport 1
19:45 ч. Футбол: Цървена звезда – Щутгарт, Шампионска лига, bTV Action
19:45 ч. Футбол: Щурм Грац – Жирона, Шампионска лига, Ринг
20:00 ч. Футбол: Леванте – Малага, Ла Лига 2, MAX Sport 4
20:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Халидия, ШЛ на Азия, Нова спорт
20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръгЕвроспорт 1
21:00 ч. Волейбол: Младост Загреб - Марица Пловдив, MAX Sport 2
21:00 ч. Волейбол: Нант – Фенербахче, MAX Sport 3
21:30 ч. Волейбол: Жешов – Конелиано, MAX Sport 1
Здрави мачове в Шампионска лига
22:00 ч. Футбол: Ливърпул - Реал Мадрид, Шампионска лига, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Астън Вила – Ювентус, Шампионска лига, Ринг
22:00 ч. Футбол: Дарби Каунти - Суонси Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2