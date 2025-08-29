Войната в Украйна:

Тежък жребий: Лудогорец среща Десподов, Рейнджърс и свой душманин в Лига Европа

29 август 2025, 14:46 часа 62 прочитания 0 коментара
Тежък жребий: Лудогорец среща Десподов, Рейнджърс и свой душманин в Лига Европа

Лудогорец научи днес съперниците си за основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. „Орлите“ се класираха за този етап от надпреварата, след като отстраниха северномакедонския Шкендия Тетово в плейофите. Първият мач в Скопие завърши при резултат 2:1 за домакините, но на реванша разградчани демонстрираха класата си и спечелиха с категоричното 4:1 и с общ резултат 5:3 продължиха напред.

Какво отреди жребия? 

Жребият за основната фаза на Лига Европа бе теглен днес в „Грималди Форум“ в Монако. Той отреди Лудогорец да се изправи срещу Бетис, ПАОК, Ница и Селта Виго у дома, както и срещу Глазгоу Рейнджърс, Ференцварош, Йънг Бойс и Малмьо като гост.

The draw has been made. Here are our opponents for the UEFA @europaleague League Phase. 🦅⚽️

Posted by PFC Ludogorets 1945 on Friday, August 29, 2025

Двубоите обещават да са доста интересни с оглед на факта, че в ПАОК играе бившия капитан на разградчани Кирил Десподов. Лудогорец пък вече срещна Ференцварош през този сезон. Двата тима се изправиха един срещу друг в третия квалификационен кръг на Шампионска лига като унгарците излязоха крайни победители.

Форматът на Лига Европа 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

От миналия сезон Лига Европа е с нов формат. Той е под формата на първенство като всеки отбор има четири домакинства и четири гостувания. Първите осем тима в крайното класиране продължават директно напред към елиминационната фаза на турнира. Отборите между 9-то и 16-то място ще играят плейоф срещу тези между 17-то и 24-то. Победителите също продължават участието си. Загубилите пък отпадат от надпреварата, както и съставите, които завършат между 25-то и 36-то място.

ОЩЕ: Селекцията в Разград продължава: Лудогорец набеляза пореден бразилец

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Глазгоу Рейнджърс Ница ПАОК Реал Бетис Кирил Десподов Селта Йънг Бойс Малмьо Ференцварош
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес