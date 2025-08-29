Тежък жребий: Лудогорец среща Десподов, Рейнджърс и свой душманин в Лига Европа

Лудогорец научи днес съперниците си за основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. „Орлите“ се класираха за този етап от надпреварата, след като отстраниха северномакедонския Шкендия Тетово в плейофите. Първият мач в Скопие завърши при резултат 2:1 за домакините, но на реванша разградчани демонстрираха класата си и спечелиха с категоричното 4:1 и с общ резултат 5:3 продължиха напред.

Какво отреди жребия?

Жребият за основната фаза на Лига Европа бе теглен днес в „Грималди Форум“ в Монако. Той отреди Лудогорец да се изправи срещу Бетис, ПАОК, Ница и Селта Виго у дома, както и срещу Глазгоу Рейнджърс, Ференцварош, Йънг Бойс и Малмьо като гост.

The draw has been made. Here are our opponents for the UEFA @europaleague League Phase. 🦅⚽️ Posted by PFC Ludogorets 1945 on Friday, August 29, 2025

Двубоите обещават да са доста интересни с оглед на факта, че в ПАОК играе бившия капитан на разградчани Кирил Десподов. Лудогорец пък вече срещна Ференцварош през този сезон. Двата тима се изправиха един срещу друг в третия квалификационен кръг на Шампионска лига като унгарците излязоха крайни победители.

Форматът на Лига Европа

От миналия сезон Лига Европа е с нов формат. Той е под формата на първенство като всеки отбор има четири домакинства и четири гостувания. Първите осем тима в крайното класиране продължават директно напред към елиминационната фаза на турнира. Отборите между 9-то и 16-то място ще играят плейоф срещу тези между 17-то и 24-то. Победителите също продължават участието си. Загубилите пък отпадат от надпреварата, както и съставите, които завършат между 25-то и 36-то място.

