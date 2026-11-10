Какво крият гробищата в Чернобил: Учените изненадват с открития

Изоставените гробища в Чернобилската зона се оказаха истински природни съкровища: изследователите са регистрирали над 400 вида растения, открили са вековни дъбове и борове, рядка флора и древни надгробни могили. Това съобщиха от Чернобилския радиационен и екологичен биосферен резерват.

Откритието на учените

Съобщава се, че проучването е инициирано от учени от биосферния резерват „Фалц-Файн Аскания-Нова“ – доктор Надежда Скобел и доктор на биологичните науки, професор Иван Мойсиенко. Специалисти от Чернобилския природен резерват, включително Денис Вишневски, ръководител на научния му отдел, също са се включили в теренната работа.

Както беше отбелязано, гробищата в зоната на изключване имат уникална история. След катастрофата в Чернобил местните жители са евакуирани, селата са изоставени, а гробищата, които преди това са били част от обществения живот, са останали без обичайните си грижи и посетители. С течение на времето тези райони се превръщат в уникални природни острови, където растения и дървета, изчезнали другаде, са успели да оцелеят.

„Учени наскоро изследваха 24 гробища в Чернобилската зона. Резултатите са впечатляващи: на тяхната територия са регистрирани над 400 вида растения, над 350 от които са диви или подивели. Открити са дъбове с обиколка на ствола над 4 метра, а най-дебелият жив дъб е с обиколка от 446 см. Има и борови дървета с обиколка, достигаща 259 см“, отбелязват експертите.

Находките включват редки и защитени растения, включително синьоцъфтяща иглика, пролетна иглика и обикновена хвойна. В допълнение към природните ресурси, гробищата съхраняват и важни исторически доказателства. Тук са открити малки надгробни могили, хребети и дървени погребални съоръжения на старообрядците. Тези находки помагат да се разбере по-добре историята на Полесия и нейните древни традиции.

Според изследователите, местните обичаи са допринесли за запазването на големите дървета в гробищата. Поради свещеността на погребалните места, дърветата не са били отсичани от страх да не повредят гробовете. Докато старите дъбове и борове постепенно изчезвали извън гробищата, те продължавали да растат в тях.

Учените планират да продължат изследванията си и да изследват тези райони по различно време на годината. Едно посещение не е достатъчно, за да се открие цялото ботаническо разнообразие. Изследователите са особено обнадеждени че през пролетта, когато ранните растения започват да цъфтят, ще имат възможност да направят нови открития. Тогава се надяват да открият орхидеи и други ефемероиди – растения с кратък вегетационен период.

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