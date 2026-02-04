Тим от Бундеслигата показа как се прави: Караш пиян – плащаш рекордна 6-цифрена глоба!

На френския нападател на Хамбургер ШФ Жан-Люк Домпе, който бе заловен да шофира автомобила си в нетрезво състояние в края на януари, е наказан от клуба си да не играе и да плати 6-цифрена глоба. Той няма право да играе за отбора заради „сериозно нарушение“, като във вторник му бе наложена и огромна глоба от клуба от Бундеслигата, чиято стойност не бе обявена официално, но се разбра, че става въпрос за 6-цифрено число в евро.

Домпе също така няма да играе за Хамбургер

Jean-Luc #Dompé vorerst weiter vom Spielbetrieb suspendiert.



Der 30-jährige Flügelspieler erhält eine HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich. Das wurde ihm in einem weiteren klärenden Gespräch mitgeteilt. Dompé selbst bezieht erstmals öffentlich Stellung, entschuldigt…

„30-годишното крило бе наказан с рекордна за клуба глоба от 6 цифри. Той бе информиран по време на последното събрание. Домпе говори за първи път публично и се извини, като заяви и намерението си да се включи към социални дейности“, написаха германците.

„Знам, че просто извинение не е достатъчно. Напълно се провалих като ролеви модел. Направих сериозни грешки и ще си понеса напълно последствията. Разбирам разочарованието на клуба, на щаба, на всички фенове, които ме подкрепяха досега. Наистина съжалявам. Извинявам се и, че ще липсвам на отбора в този труден момент“, каза французинът.

Той трябва да поднови тренировки през тази седмица, но от Хамбургер ШФ обявиха, че ще следят поведението му и ще преценят кога могат да го върнат пълноценно в тима.

