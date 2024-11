Точно 5 минути бяха нужни на Марио Балотели да получи жълт картон при дебюта си за Дженоа

Някои неща никога не се променят. Това твърдение бе доказано за пореден път от Марио Балотели. Италианецът, известен със своите провокации, получи жълт картон само 5 минути, след като влезе в игра при дебюта си за Дженоа. Той бе наказан за късно влизане в краката на съперников играч, след което, типично за него, се скара със съдията на мача.

Mario Balotelli made his first Serie A appearance since the 2019-2020 season as an 86' substitute for Genoa in their 1-0 win vs. Parma ❤️



He was booked after being on the pitch for just five minutes 😅 pic.twitter.com/5lbiDYZR17