Трагедия! Откриха брата на Неманя Видич мъртъв

Тежка лична трагедия сполетя бившия капитан на Манчестър Юнайтед и голям приятел на Димитър Бербатов – Неманя Видич. Неговият брат Душан е бил открит мъртъв в Белград, съобщават сръбски медии. Към момента няма официална информация за причините за смъртта, като се знае единствено, че се е случило в сръбската столица.

Душан е по-големият брат на Неманя Видич

The brother of former Manchester United and Serbia captain Nemanja Vidić has been found dead in Belgrade, with details surrounding the tragedy yet to be confirmed. #NemanjaVidic https://t.co/0SK34NLFsI — Nogomania.rs (@NogomaniaR) January 21, 2026

Самият Видич не е направил публичен коментар. Бившият сръбски национал винаги е пазел личния си живот далеч от медиите, както по време на активната си кариера, така и след нейния край. Членовете на семейството му също рядко са се появявали публично.

Известно е, че Душан е по-големият брат на легендарния защитник. Двамата са направили първите си стъпки във футбола в школата на Йединство Ужице, но за разлика от Неманя, Душан не е поел по професионалния спортен път. Братята израстват в скромно семейство – баща им Драголюб е бил заводски работник в Ужице, а майка им Зора е работила в банковия сектор.

Неманя Видич за последно бе забелязан публично по време на дербито между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, спечелено от „червените дяволи“ с 3:0, когато изгледа срещата в компанията на сър Алекс Фъргюсън.

Поклон пред паметта му!