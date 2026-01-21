Лайфстайл:

Трагедия! Откриха брата на Неманя Видич мъртъв

21 януари 2026, 16:01 часа 494 прочитания 0 коментара
Трагедия! Откриха брата на Неманя Видич мъртъв

Тежка лична трагедия сполетя бившия капитан на Манчестър Юнайтед и голям приятел на Димитър Бербатов – Неманя Видич. Неговият брат Душан е бил открит мъртъв в Белград, съобщават сръбски медии. Към момента няма официална информация за причините за смъртта, като се знае единствено, че се е случило в сръбската столица.

Душан е по-големият брат на Неманя Видич

Самият Видич не е направил публичен коментар. Бившият сръбски национал винаги е пазел личния си живот далеч от медиите, както по време на активната си кариера, така и след нейния край. Членовете на семейството му също рядко са се появявали публично.

Известно е, че Душан е по-големият брат на легендарния защитник. Двамата са направили първите си стъпки във футбола в школата на Йединство Ужице, но за разлика от Неманя, Душан не е поел по професионалния спортен път. Братята израстват в скромно семейство – баща им Драголюб е бил заводски работник в Ужице, а майка им Зора е работила в банковия сектор.

Неманя Видич за последно бе забелязан публично по време на дербито между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, спечелено от „червените дяволи“ с 3:0, когато изгледа срещата в компанията на сър Алекс Фъргюсън.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Неманя Видич
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес