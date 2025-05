Две английски легенди се захващат сериозно с клуб от Лига 2! Ще се наливат милиони

Легендарните английски футболисти Дейвид Бекъм и Гари Невил финализираха придобиването на клуба от английската Лига 2 Салфорд Сити. Отборът вече има нов консорциум, който се е ангажирал да вложи значителни средства. Бившите съотборници в Манчестър Юнайтед до момента бяха съсобственици с други свои някогашни колеги в редиците на "червените дяволи", наричани "Клас 92" - Ники Бът, Райън Гигс, Фил Невил и Пол Скоулс.

Последните четирима се отказаха от акциите си, но ще продължат да заемат различни позиции на „Мур Лейн“, пише The Athletic. От авторитетното издание допълват, че след напускането на мажоритарния акционер Питър Лим през 2024 г., Бекъм и Невил са прекарали месеци в търсене на инвестиционни партньори.

Salford City have been acquired by a new consortium led by David Beckham and Gary Neville that intends to "invest significantly" in the club ✍️ pic.twitter.com/loXmXVxwWh