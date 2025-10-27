Войната в Украйна:

Трима кандидати за нов треньор на Ювентус - спрягат двама бивши селекционери на Италия за поста

27 октомври 2025, 18:39 часа 198 прочитания 0 коментара
Трима кандидати за нов треньор на Ювентус - спрягат двама бивши селекционери на Италия за поста

Италианският футболен гранд Ювентус има трима водещи кандидати за нов старши треньор на отбора, съобщи "Гадзета дело спорт". Според информацията фаворит за поста е Рафаеле Паладино, който беше уволнен от Фиорентина през май. Спортният директор на Ювентус Франсоа Модесто познава треньора от времето си в Монца.

Спрягат Спалети и Манчини за наследници на Тудор 

Ръководството на торинския клуб обмисля и двама бивши национални селекционери на Италия - Лучано Спалети и Роберто Манчини. Според съобщенията, Спалети е готов да води "бианконерите", след като се оттегли от италианския национален отбор. Манчини изглежда най-малко вероятният избор за вакантната позиция.

Лучано Спалети и Роберто Манчини

По-рано днес Ювентус обяви раздялата със старши треньора Игор Тудор, който работеше в клуба от март 2025 г. / БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ювентус Роберто Манчини Лучано Спалети информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес