Трима кандидати за нов треньор на Ювентус - спрягат двама бивши селекционери на Италия за поста

Италианският футболен гранд Ювентус има трима водещи кандидати за нов старши треньор на отбора, съобщи "Гадзета дело спорт". Според информацията фаворит за поста е Рафаеле Паладино, който беше уволнен от Фиорентина през май. Спортният директор на Ювентус Франсоа Модесто познава треньора от времето си в Монца.

Спрягат Спалети и Манчини за наследници на Тудор

Ръководството на торинския клуб обмисля и двама бивши национални селекционери на Италия - Лучано Спалети и Роберто Манчини. Според съобщенията, Спалети е готов да води "бианконерите", след като се оттегли от италианския национален отбор. Манчини изглежда най-малко вероятният избор за вакантната позиция.

По-рано днес Ювентус обяви раздялата със старши треньора Игор Тудор, който работеше в клуба от март 2025 г. / БТА