След осмия мач без победа: Ювентус уволни треньора си!

Ювентус уволни треньора Игор Тудор, съобщава „Гадзета дело спорт“. Новината бе обявена официално и със специално изявление от клуба.

Вчера тимът му загуби с 0:1 от Лацио в Рим и така наниза 8 мача без победа във всички турнири. Хърватинът Тудор пое Юве през пролетта.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



Той ще бъде заменен временно от наставника на младежката формация Масимо Брамбила.

