Войната в Украйна:

След осмия мач без победа: Ювентус уволни треньора си!

27 октомври 2025, 14:51 часа 339 прочитания 0 коментара
След осмия мач без победа: Ювентус уволни треньора си!

Ювентус уволни треньора Игор Тудор, съобщава „Гадзета дело спорт“. Новината бе обявена официално и със специално изявление от клуба.

Вчера тимът му загуби с 0:1 от Лацио в Рим и така наниза 8 мача без победа във всички турнири. Хърватинът Тудор пое Юве през пролетта.

Той ще бъде заменен временно от наставника на младежката формация Масимо Брамбила.

ОЩЕ: Фланелката, която взриви Италия и върна света към един от най-мрачните периоди в историята на човечеството

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ювентус Реал Мадрид Серия А Игор Тудор информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес