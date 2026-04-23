Тръмп с нов удар: Натиска ФИФА Италия да замести Иран на Световното по футбол

Високопоставен представител на администрацията на президента Доналд Тръмп е поискал от ФИФА да замени Иран с Италия на предстоящото Световно първенство през 2026 г., написа "Файненшъл таймс". Медията уточни, че от администрацията на Белия дом се позовават на геополитическото напрежение и опасенията за сигурността за иранските футболисти и останалите участници. Още: Сериозни критики към президента на ФИФА заради действията му спрямо Доналд Тръмп

Националният отбор на Иран се готви за участие

A top envoy to President Trump has asked FIFA to swap Iran for Italy at the next World Cup.



Националният отбор по футбол на Иран се подготвя за участие в предстоящото Световно първенство, но окончателното решение ще бъде взето от ръководството на страната, заяви председателят на Иранската футболна федерация Мехди Тадж.

Той разкри, че отборът в момента е на тренировъчен лагер и продължава подготовката си за турнира, според изявления, публикувани от официалните медии.

"Реалността е, че се подготвяме за Световното първенство. Правим подготовки. Дори днес бяхме на тренировъчен лагер и нашите играчи в момента са в лагера", каза Тадж. "Но в крайна сметка, знаете, че ние сме част от системата. Каквото и решение да вземе ръководството, ние ще се съобразим с него", добави Мехди Тадж.

Още: Президентът на ФИФА сложи край на сагата: Решено е дали Иран ще играе на Световното в САЩ, Канада и Мексико