Турция изхвърча от Световното! Парагвай вкара най-бързия гол и дори безпрецедентен червен картон не му попречи

Турция отпадна от Световното първенство по футбол 2026 след изключително разочароваща загуба с 0:1 от Парагвай, който играеше с 10 души на терена цяло второ полувреме. Южноамериканската страна влезе в историята - Мигел Алмирон се превърна в първия футболист, получил червен картон на Мондиал за покриване на устата си с ръка, докато се обръща към съперников играч. Дори това детинско поведение, което се наказва по новите правила с изгонване, не попречи на парагвайците да надделеят.

Парагвай поведе в резултата още във втората минута, когато полузащитникът Матиас Галарза отбеляза с мощен удар от границата на наказателното поле. Това се оказа и най-бързият гол на Мондиала - след само 64 секунди, като бе подобрен рекордът на мароканеца Исмаел Сайбари, вкарал 71 секунди след съдийския сигнал за начало на мача срещу Шотландия малко по-рано.

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Турция е аут - без гол след 62 удара в 2 мача

Снимка: Мигел Алмирон, Getty Images

След всичко това Турция отпада. Отборът, който бе натоварен с огромни очаквания заради таланта и класата си, не успя да отбележи гол от 62 удара в два мача.

Срещу Парагвай тимът на Винченцо Монтела владееше топката в почти 80% от времето и стигна до 2,12 очаквани голове, но попадение не падна - имаше само пропуски, включително двойна греда в края на първата част. Турция отправи 32 шута срещу вратата на Парагвай, пет от които попаднаха в очертанията ѝ, срещу 7 изстрела за парагвайците, два от които попаднаха в рамките на вратата.

Националният отбор на САЩ завърши на първо място в група D, след като по-рано победи Австралия с 2:0, а в първия мач срази Парагвай. Австралийците имат 3 точки заради успеха си срещу турците с 2:0 в първия двубой, а с успеха срещу Турция сега и Парагвай събра 3 пункта. Южната ни съседка остана с 0. Сега ѝ предстои двубой със САЩ, докато Австралия и Парагвай се срещат един срещу друг.

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