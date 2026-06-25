Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25.06.2026

25 юни 2026, 10:36 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25.06.2026

Телевизионната спортна програма днес е подготвила най-ралични спортове, които да задоволят желанията на всеки фен. Най-голямото събитие е Световното първенство по футбол в САШ, Канада и Мексико, но днес ще можем да гледаме представители на България в цели два спорта - волейбола и тениса. В програмата намираме още голф и WRC рали.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Итън Куин - Вит Копжива МАХ Спорт 1

13:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Тоби Самюъл - Хуан Серундоло МАХ Спорт 3

14:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Лучано Дардери - Нуно Боржеш МАХ Спорт 1

14:00 Голф: Открито първенство на Италия, I ден МАХ Спорт 4

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

15:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Ян Чойнски - Зизу Бергс МАХ Спорт 3

16:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Миомир Кецманович - Фабиан Марожан МАХ Спорт 1

17:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Джак Дрейпър - Габриел Диало МАХ Спорт 3

18:00 Волейбол: Лига на нациите, Иран - САЩ МАХ Спорт 2

18:30 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Григор Димитров - Алехандро Давидович Фокина МАХ Спорт 1

19:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Юго Умбер - Кентен Алис МАХ Спорт 3

19:00 WRC: рали "Гърция", шейкдаун, Атина МАХ Спорт 4

21:30 Волейбол: Лига на нациите, Словения - България Mаx One

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден

23:00 Футбол: Мондиал 2026, Кюрасао - Кот д'Ивоар БНТ 3

23:00 Футбол: Мондиал 2026, Еквадор - Германия БНТ

02:00 Футбол: Мондиал 2026, Тунис - Нидерландия БНТ

02:00 Футбол: Мондиал 2026, Япония - Швеция БНТ 3

05:00 Футбол: Мондиал 2026, Турция - САЩ БНТ

05:00 Футбол: Мондиал 2026, Парагвай - Австралия БНТ 3

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Григор Димитров Национален отбор по волейбол ATP Световно първенство по футбол 2026 Лига на нациите по волейбол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес