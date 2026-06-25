ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25.06.2026

Телевизионната спортна програма днес е подготвила най-ралични спортове, които да задоволят желанията на всеки фен. Най-голямото събитие е Световното първенство по футбол в САШ, Канада и Мексико, но днес ще можем да гледаме представители на България в цели два спорта - волейбола и тениса. В програмата намираме още голф и WRC рали.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Итън Куин - Вит Копжива МАХ Спорт 1

13:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Тоби Самюъл - Хуан Серундоло МАХ Спорт 3

14:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Лучано Дардери - Нуно Боржеш МАХ Спорт 1

14:00 Голф: Открито първенство на Италия, I ден МАХ Спорт 4

15:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Ян Чойнски - Зизу Бергс МАХ Спорт 3

16:00 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Миомир Кецманович - Фабиан Марожан МАХ Спорт 1

17:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Джак Дрейпър - Габриел Диало МАХ Спорт 3

18:00 Волейбол: Лига на нациите, Иран - САЩ МАХ Спорт 2

18:30 Тенис: ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Григор Димитров - Алехандро Давидович Фокина МАХ Спорт 1

19:00 Тенис: ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Юго Умбер - Кентен Алис МАХ Спорт 3

19:00 WRC: рали "Гърция", шейкдаун, Атина МАХ Спорт 4

21:30 Волейбол: Лига на нациите, Словения - България Mаx One

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден

23:00 Футбол: Мондиал 2026, Кюрасао - Кот д'Ивоар БНТ 3

23:00 Футбол: Мондиал 2026, Еквадор - Германия БНТ

02:00 Футбол: Мондиал 2026, Тунис - Нидерландия БНТ

02:00 Футбол: Мондиал 2026, Япония - Швеция БНТ 3

05:00 Футбол: Мондиал 2026, Турция - САЩ БНТ

05:00 Футбол: Мондиал 2026, Парагвай - Австралия БНТ 3