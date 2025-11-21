УЕФА се поддаде на емоциите - наложи тежко наказание на Луис Диас заради контузията на Хакими, а не заради нарушението

Европейската футболна централа УЕФА взе спорно решение да накаже звездата на Байерн Мюнхен Луис Диас за цели 3 мача за нарушението, което извърши срещу Ашраф Хакими от ПСЖ в Шампионска лига. УЕФА наказа Диас за груба игра срещу Хакими в началото на второто полувреме на двубоя между двата тима по-рано през сезона, в който колумбиецът успя да вкара и два гола. В крайна сметка Байерн спечели мача, но сега ще играе без Диас в цели три срещи.

Наказаха Луис Диас за 3 мача в Шампионска лига

Наставникът на Байерн Венсан Компани очакваше Диас да пропусне единствено гостуването на Арсенал в сряда, като това е стандартното наказание след получен червен картон. От УЕФА обаче решиха, че наказанието трябва да е по-сурово, като сега Диас няма да може да участва и в домакинските мачове на ПСЖ срещу Спортинг Лисабон и Юнион Сен Жилоа.

Защо е наказанието - заради нарушението на Диас или заради последствията от него?

Решението на УЕФА изглежда спорно, тъй като е по-скоро продиктувано от последствията от инцидента - Хакими получи тежка травма на глезена и е с ботуш на крака, като в сряда се появи да получи наградата за футболист на годината на Африка, използвайки тротинетка за придвижване и накуцваше до сцената.

Самото нарушение на Диас не бе толкова грубо и при друго стечение на обстоятелствата едва ли щеше да бъде изгонен, но Хакими остана да лежи на тревата заради злощастната травма, което принуди съдийската бригада да преразгледа ситуацията и да изгони колумбиеца. Още тогава Тони Кроос изрази следното мнение: "За мен е ясно: това не беше червен картон. Реферът позволи контузията на Хакими да повлияе прекалено много на преценката му за играта. Видях брутален сблъсък, но не и брутално нарушение. Ако Хакими беше станал след сблъсъка, никой нямаше да преразгледа играта. В ситуации като тази съдията трябва да преценява самото действие, а не последствията от него."

