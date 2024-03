Ужас: Наркокартел заплаши семейството на световен шампион със смърт

Преди дни 36-годишният Анхел Ди Мария, който в момента защитава цветовете на португалския Бенфика, заяви, че иска да приключи кариерата си в родния му клуб – Росарио Сентрал. Това явно никак не се е харесало на местния наркокартел и шефовете на групировката са решили да изпратят послание на футболиста.

🚨🚨| NEW: Ángel Di María's parents and sister have suffered threats from a cartel in Rosario.



The message conveyed was: "Tell your son Ángel not to return to Rosario, because otherwise we will ruin everything by killing a family member. Not even [Santa Fé governor] Pullaro… pic.twitter.com/Sgp7CENniB