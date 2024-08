Уникално ВИДЕО за "новата" Шампионска лига, Ибрахимович и Буфон в главните роли

УЕФА публикува любопитно видео, в което чрез ирония и сатира обяснява промените в новия формат на Шампионска лига. В клипа главни действащи лица са президентът на футболната централа Александър Чеферин, Златан Ибрахимович, Джанлуиджи Буфон и Луиш Фиго.

Участие взимат още футболистите на Манчестър Сити - Родри и Рубен Диаш, Алесандро дел Пиеро, както и спортната журналистка Кейт Абдо. В рекламния клип всички са объркани от новия регламент, с изключение на Ибрахимович, който има по-специална роля.

ОЩЕ: Ти си най-големият: Президентът на УЕФА не скри пристрастията си, докато награждава Буфон (ВИДЕО)

Шведът обяснява на Чеферин как да представи "новата" Шампионска лига, докато президентът на централа се шегува с Ибра, че никога не е печелил най-престижния европейски клубен турнир. В края на видеото Златан възкликва: „Това е СУПЕР...“. Веднага след това Александър Чеферин го прекъсна с гръмкото: „Шшшшшшш... Казах ти, че това никога няма да се случи“, визирайки идеята за създаване на Европейска Суперлига.

ВИЖТЕ: Дами и господа, новият формат на Шампионска лига! Жребият оформи страховити дербита (СНИМКА)

A new era begins.



The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd