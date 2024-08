Ти си най-големият: Президентът на УЕФА не скри пристрастията си, докато награждава Буфон (ВИДЕО)

Президентът на УЕФА Александър Чеферин удостои живата легенда Джанлуиджи Буфон със специална награда за цялостен принос преди жребия за същинската фаза на Шампионска лига. Ръководителят на футболната централа не скри, че за него бившият лидер на Ювентус е най-великият вратар.

“Буфон има най-много мачове в турнира сред вратарите. Той е учител и баща на своите съотборници. Лично за мен Джиджи е най-великият вратар в историята”, обоснова се Чеферин, който след това връчи специален приз и на суперзвездата Кристиано Роналдо.

