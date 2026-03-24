Юрген Клоп намекна за завръщане: Не съм приключил като треньор

24 март 2026, 11:15 часа 357 прочитания 0 коментара

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп определи спекулациите, свързващи го с Реал Мадрид това лято като „небивалици“. Германецът се оттегли от поста на „Анфийлд“ след девет години начело на мърсисайдци в края на сезон 2023/24 и оттогава насам е в ролята на шеф на глобалното футболно развитие в Ред Бул.

Той не отхвърли възможността отново да бъде треньор в бъдеще. Слуховете го свързват с евентуално завръщане начело на Ливърпул на мястото на Арне Слот това лято, но и с Реал, където в момента наставник е Алваро Арбелоа.

„Ако Реал Мадрид се беше обадил, досега щеше да се е разбрало“

„Ако Реал Мадрид се беше обадил, досега щеше да се е разбрало. Но това са небивалици. Не са ми звъняли, нито веднъж. Агентът ми е тук, можете да го попитате. И на него не са звъняли“, разкри Клоп пред журналисти.

„В момента не мисля за това, за щастие няма и причина да мисля. За моята възраст съм вече доста напреднал в живота, но като треньор не съм приключил. Не съм стигнал момента за пенсиониране. Кой знае какво ще се случи в близките години? Няма нищо планирано“, заключи германецът.

Бойко Димитров
Реал Мадрид Юрген Клоп
