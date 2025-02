Ювентус е аут от Купата на Италия, звездите изтърваха дузпи! ПСЖ накълца съперник на 7

Ювентус се сгромоляса и отпадна от турнира за Купата на Италия след дузпи. Емполи елиминира "бианконерите" с 4:2 при 11-метровите наказателни удари. От бялата точка за "Старата госпожа" пропуснаха Душан Влахович и Кенан Йълдъз. В редовното време Юсеф Малех даде аванс на гостите през първата част, а Кефрен Тюрам възстанови паритета през второто полувреме. В същото време Пари Сен Жермен размаза четвъртодивизионния Стад Бриошан със 7:0 и се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Франция.

Юве изтърва златен шанс във втората минута, когато Гонсалес стреля в аут, излязъл сам срещу вратаря. Влахович също се отчете с пропуск, преди в 24-тата минута Малех да вкара за 1:0 от границата на наказателното поле. Малко преди почивката Конате два пъти се размина на сантиметри от удвояване на аванса, като при единия уцели греда.

Thiago Motta's first season as Juventus manager:



❌ Eliminated in Coppa Italia at home to relegation battling Empoli

❌ Eliminated in UCL by PSV after being up 2-1 on aggregate in the first leg

❌ Eliminated in Supercoppa Italiana by AC Milan in semifinals

