Ювентус поведе в Серия А след победа над Наполи (ВИДЕО)

Така Ювентус продължи впечатляващата си серия и вече има осем победи и само два равни мача в последните си десет мача, като поне временно тимът на Алегри оглави класирането с точка пред Интер. Наполи пък записа първа загуба като гост през сезона и може да бъде изместен от Топ 6 още през този кръг.

The incredible story of Federico Gatti, Juventus hero tonight 💪



Just three years ago, Allegri found him homeless, sleeping in an animal shelter surrounded by cats 🐱



Tonight he scored against reigning champions Napoli to put them on top of the league 🥰pic.twitter.com/6UaJ999EoW