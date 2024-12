В 122-годишната история на Реал Мадрид: Лука Модрич вече е номер 1 по спечелени трофеи!

След триумфа на Реал Мадрид за Интерконтиненталната купа на ФИФА капитанът на отбора Лука Модрич стана и най-титулуваният футболист в историята на "кралския клуб". Това е 28- ият трофей за хърватина с екипа на "кралете". Той също имаше честта да го вдигне първи като капитан на тима от Мадрид. В този мач също така Карло Анчелоти се превърна и в треньора с най-много отличия за "белия балет", като има 15 трофея във визитката си на "Сантяго Бернабеу".

След победата с 3:0 срещу мексиканския Пачука хърватинът се нареди на първо място по спечелени трофеи в Реал Мадрид. Той изпревари както настоящи, така и бивши свои съотборници в лицето на Дани Карвахал, Начо, Марсело, Карим Бензема и други легенди на „кралете“. По този начин Модрич се превърна в най-титулувания футболист в 122-годишната история на „белия балет“.

Luka Modric left Spurs at the age of 27 with 0 major trophies with them only to go win 28 major trophies, a Ballon d’Or, leading Croatia to historic World Cup finishes and still perform on the biggest stage at the age of 39. This is greatness. pic.twitter.com/Kltc6X7s7y