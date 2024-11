Виктор Гьокереш няма спирка! Вкара 4 гола в един мач и вече има 40 голови участия през сезона

Сензацията на сезона в световния футбол - Виктор Гьокереш, продължава да изумява футболните фенове! Този път нападателят заби четири гола в един мач за националния отбор на Швеция при разгромния успех над Азербайджан с 6:0 като домакин в последна среща от груповата фаза на Лигата на нациите.

Гьокереш се отчете с четири попадения, а Деян Кулушевски добави още два, докато Александър Исак изпусна дузпа. Швеция спечели убедително групата си и се класира за Лига В на Лигата на нациите, а Гьокереш отново прикова вниманието към себе си, след като достигна невероятната граница от 40 голови участия от началото на този сезон.

Viktor Gyokeres just cannot stop scoring 😱



Another 𝐅𝐎𝐔𝐑 tonight takes him to 58 Goals in 54 games across 2024 🇸🇪👑 pic.twitter.com/bLs2Rd6TVr