Във вечерта на рекордите: Ямал мачка в мач №100, а Юноша на Ливърпул влезе в историята

12 април 2026, 8:42 часа 419 прочитания 0 коментара
Във вечерта на рекордите: Ямал мачка в мач №100, а Юноша на Ливърпул влезе в историята

Във вечерта на 11 април Барселона и Ливърпул играха двубоите си, съответно от 31-вия кръг на Ла Лига и 32-рия на Висшата лига. “Блаугранас“ увеличиха преднината си пред Реал Мадрид на върха в Испания, като разгромиха Еспаньол с 4:1 в градското дерби. А Ливърпул взе важна победа над Фулъм с 2:0, която оставя шансовете на “червените“ за класиране в Шампионска лига през следващия сезон.

Ламин Ямал е най-младияът футболист, изиграл 100 мача в Ла Лига

При победата на Барселона Ламин Ямал беше с най-висока оценка индивидуална според приложението “FotMob“ – 8.35. И заслужено. Младият суперталант даде две асистенции при първите два гола на Барселона и сам вкара третия от общо четири в мача. Но не в това се състои рекорда му. В дербито с Еспаньол Ямал записа своя мач №100 в Ла Лига, като стана най-младият играч, който достига тази цифра. На 11 април той беше на 18 години и 272 дни, като изпревари легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес Бланко (19 години и 284 дни). Трети в класацията е съвременната икона на Атлетик Билбао Икер Муняин (19 години и 293 дни).

Рио Нгумоа е най-младият голмайстор за Ливърпул на “Анфийлд“

В Англия също беше подобрен рекорд за младост. Ливърпул постигна домакинска победа над Фулъм с 2:0, а именно 17-годишният Рио Нгумоа изигра ключова роля в мача. Той откри резултата в 36-тата минута, като така подобри важен рекорд. Младият англичанин се превърна в най-младият голмайстор за Ливърпул на “Анфийлд“. Той го направи на 17 години и 225 дни. С гола си срещу Фулъм Нгумоа надмина Рахийм Стърлинг, който през 2012 г. вкара срещу Рединг. Тогава той беше на 17 години и 317 дни.

Николай Илиев
Николай Илиев
