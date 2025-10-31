За Барса става все по-лошо: основен играч се контузи, Ямал няма да се оперира

След загубата в Ел Класико с 1:2 от вечния съперник Реал Мадрид, за Барса няма добри новини. Освен че остава на пет точки от върха в Ла Лига, където седят „кралете“, каталунците ще трябва да се справят с още проблеми, които могат да доведат до още по-сериозни последици в дългосрочен план. Един от ключовите футболисти за Барселона – Педри, отново е контузен, а Ламин Ямал, който още изпитва дискомфорт в областта на слабините, няма да се оперира.

Педри ще пропусне следващите осем мача на Барселона

Испанският халф ще отсъства по-дълго от очакваното поради контузия в подколянното сухожилие. Първоначално се очакваше той да е извън състава за около месец, но според последната информация, Педри няма да играе повече от два пъти от предвиденото. Това поставя треньорът на Барселона Ханзи Флик в сложна ситуация, като той ще може да разчита само на трима полузащитници в следващите осем мача. В момента готови за игра са само Френки де Йонг, Фермин Лопес и Марк Касадо, а Педри ще отсъства за срещите с Елче, Брюж, Селта Виго, Атлетик Билбао, Челси, Депортиво Алавес, Атлетико Мадрид и Реал Бетис.

Барселона не планира Ламин Ямал да се подлага на операция

Все пак има и някакви позитиви за Флик. Марк Бернал е възстановен, макар и да не е готов да играе като титуляр, а през тази или следващата седмица се очаква и завръщането на Дани Олмо. Въпреки това той също няма да бъде готов да започне като титуляр веднага. Новина, която за момента е в плюс на Флик, но в дългосрочен план може да се окаже лоша е решението Ламин Ямал да не се оперира. Според Diario Sport той все още изпитва дискомфорт в областта на слабините, но клубът не планира той да се подлага на операция. За момента това е добре, тъй като не вади младата звезда от сметките на старши треньора, но ако контузията се влоши, може да извади крилото от игра за по-продължителен период от време.

