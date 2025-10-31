Войната в Украйна:

За Барса става все по-лошо: основен играч се контузи, Ямал няма да се оперира

31 октомври 2025, 09:48 часа 38 прочитания 0 коментара

След загубата в Ел Класико с 1:2 от вечния съперник Реал Мадрид, за Барса няма добри новини. Освен че остава на пет точки от върха в Ла Лига, където седят „кралете“, каталунците ще трябва да се справят с още проблеми, които могат да доведат до още по-сериозни последици в дългосрочен план. Един от ключовите футболисти за Барселона – Педри, отново е контузен, а Ламин Ямал, който още изпитва дискомфорт в областта на слабините, няма да се оперира.

Педри ще пропусне следващите осем мача на Барселона

Испанският халф ще отсъства по-дълго от очакваното поради контузия в подколянното сухожилие. Първоначално се очакваше той да е извън състава за около месец, но според последната информация, Педри няма да играе повече от два пъти от предвиденото. Това поставя треньорът на Барселона Ханзи Флик в сложна ситуация, като той ще може да разчита само на трима полузащитници в следващите осем мача. В момента готови за игра са само Френки де Йонг, Фермин Лопес и Марк Касадо, а Педри ще отсъства за срещите с Елче, Брюж, Селта Виго, Атлетик Билбао, Челси, Депортиво Алавес, Атлетико Мадрид и Реал Бетис.

Още: Войчех Шчесни разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

Педри

Барселона не планира Ламин Ямал да се подлага на операция

Все пак има и някакви позитиви за Флик. Марк Бернал е възстановен, макар и да не е готов да играе като титуляр, а през тази или следващата седмица се очаква и завръщането на Дани Олмо. Въпреки това той също няма да бъде готов да започне като титуляр веднага. Новина, която за момента е в плюс на Флик, но в дългосрочен план може да се окаже лоша е решението Ламин Ямал да не се оперира. Според Diario Sport той все още изпитва дискомфорт в областта на слабините, но клубът не планира той да се подлага на операция. За момента това е добре, тъй като не вади младата звезда от сметките на старши треньора, но ако контузията се влоши, може да извади крилото от игра за по-продължителен период от време.

Още: Винисиус поиска прошка от феновете на Реал Мадрид, но пропусна да се извини на Шаби Алонсо

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ламин Ямал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Ханзи Флик Педри Ламин Ямал
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес