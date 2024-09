За да откаже конкуренцията: Байерн предлага нов договор на една от големите си звезди

Ръководството на германския гранд Байерн Мюнхен е предложило нов договор на една от големите звезди на тима. Става въпрос за офанзивния полузащитник Джамал Мусиала. Това разкри трансферният гуру Фабрицио Романо.

21-годишният халф има договор с баварците до лятото на 2026-та. Шефовете на Байерн се притесняват, че могат да го изпуснат без пари и поради тази причина правят всичко по силите си да го задържат в клуба с нов контракт. Сериозен интерес към халфа има от страна на Реал Мадрид и Манчестър Сити.

