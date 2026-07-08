Изповедта на героя: Аржентински ас изригна след решителния гол на Мондиала

Енцо Фернандес беше един от големите герои за Аржентина при драматичната победа с 3:2 над Египет в осминафиналите на Световното първенство. Полузащитникът реализира третото попадение за световните шампиони, с което окончателно пречупи съпротивата на "фараоните" и помогна на тима на Лионел Скалони да продължи към четвъртфиналите.

Енцо Фернандес направи емоционално признание и благодари на Бога за сбъдването на една тригодишна мечта

След последния съдийски сигнал футболистът на Аржентина не скри емоциите си и призна, че този момент е бил дългоочакван за него. Фернандес заяви, че е мечтал да се разпише на световни финали още след триумфа на Мондиал 2022 в Катар и е щастлив, че най-накрая е успял да го направи.

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"Копнеех за тази цел от около три години, още от Световното първенство в Катар. Честно казано, благодаря на Бог, че мога да преживея такива моменти. Привилегирован съм", коментира Фернандес, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

"Имаме феноменална група - отбор, който никога не се отказва, независимо от трудностите и несгодите. Винаги сме заедно. Благодаря на съотборниците ми, на треньорския щаб и на всички, които ни подкрепят тук, а и на всички аржентинци у дома в Аржентина. Още една крачка напред за нас", добави Енцо Фернандес.

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