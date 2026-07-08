ЦСКА е на ход: Съперникът на "червените" в Лига Европа се подсилва с футболист на палач на Левски

ЦСКА се завръща в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа, а съперникът на "червените" в първия им мач обратно на континенталната сцена е ирландският Дери Сити. До този момент и двата отбора са доста активни на трансферния пазар, като Дери взе последното си ново попълнение от АЗ Алкмар - клубът, който отстрани Левски от Лигата на Конференциите миналата година. Става въпрос за полузащитника Ник Твиск.

Дери Сити привлече играч на АЗ Алкмар

През последния месец както ЦСКА, така и Дери Сити, обявиха немалко нови попълнения. Последният нов е в Ирландия, като Дери привлече нидерландския полузащитник Ник Твиск. Той идва от втория отбор на АЗ Алкмар, като не е играл в първия отбор на елитния клуб. За сметка на това, 23-годшишният футболист е натрупал много опит във втория отбор. Там той има 73 мача на сметката си в местното първенство, като носи и капитанската лента в някои от срещите на Йонг АЗ.

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✍🏼 Derry City FC is delighted to announce that Dutch midfielder Nick Twisk has joined the club on a permanent contract.



The 23 year-old has represented The Netherlands at underage level and was a product of AZ Alkmaar's renowned Academy and captained their under-23 side this… pic.twitter.com/gXOsMOfYjR — Derry City FC (@derrycityfc) July 8, 2026

Почти всички нови в Дери ще играят срещу ЦСКА

Ник Твиск вече е усшено картотекиран и ще може да вземе участие в мачовете срещу ЦСКА в Лига Европа. Останалите нови попълнения на Дери Сити са Елис Чапман, Кристи Гроган и Том Норкот. От тях, единствено Гроган не е картотекиран за евромачовете. От другата страна, ЦСКА се подсили с бившия играч на Интер Стефано Сенси, бившият играч на Евертън Жан-Филип Гбамин, вече бившият нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц и Тамиму Уору под наем от Ботев Враца.

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