Заради дълг към Лудогорец: ФИФА поряза жестоко бразилски гранд

Бразилският гранд Ботафого получи забрана от ФИФА да прави трансфери и да картотекира нови футболисти заради дълг към Лудогорец за нападателя Руан Крус, съобщава авторитетната медия в страната „Глобо“. Наказанието на Ботафого е валидно за три трансферни прозореца и няма да бъде вдигнато, докато клубът не плати на българския шампион за бразилския нападател.

Ботафого купи Руан Крус от Лудогорец през 2025 за близо 8 милиона евро, като той изигра 14 мача за отбора и вкара два гола, преди да бъде даден под наем на американския Реал Солт Лейк, а в момента отново играе под наем за „орлите“.

Американският собственик на Ботафото Джон Текстър е предупредил ръководството на клуба за евентуални наказания на среща в понеделник, твърдят от „Глобо“, като обмисля и инвестиция от 125 милиона бразилски реала, което е малко над 21 милиона евро.

Ботафото има и вътрешно наказание в Бразилия и няма право да регистрира нови играчи в рамките на шест месеца, след като бе санкциониран от Националната камара за разрешаване на спорове за неплащане на една от вноските по споразумение за месец март.

Ботафого бе наказан наскоро и заради дълг към Атланта Юнайтед за трансфера на Тиаго Алмада.

