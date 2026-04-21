Най-важното от изборите:

Заради дълг към Лудогорец: ФИФА поряза жестоко бразилски гранд

21 април 2026, 12:33 часа

Бразилският гранд Ботафого получи забрана от ФИФА да прави трансфери и да картотекира нови футболисти заради дълг към Лудогорец за нападателя Руан Крус, съобщава авторитетната медия в страната „Глобо“. Наказанието на Ботафого е валидно за три трансферни прозореца и няма да бъде вдигнато, докато клубът не плати на българския шампион за бразилския нападател.

Ботафого дължи пари на Лудогорец за трансфера на Руан Крус

Ботафого купи Руан Крус от Лудогорец през 2025 за близо 8 милиона евро, като той изигра 14 мача за отбора и вкара два гола, преди да бъде даден под наем на американския Реал Солт Лейк, а в момента отново играе под наем за „орлите“.

Руан Крус Руан Секо

Американският собственик на Ботафото Джон Текстър е предупредил ръководството на клуба за евентуални наказания на среща в понеделник, твърдят от „Глобо“, като обмисля и инвестиция от 125 милиона бразилски реала, което е малко над 21 милиона евро.

Ботафото има и вътрешно наказание в Бразилия и няма право да регистрира нови играчи в рамките на шест месеца, след като бе санкциониран от Националната камара за разрешаване на спорове за неплащане на една от вноските по споразумение за месец март.

Ботафого бе наказан наскоро и заради дълг към Атланта Юнайтед за трансфера на Тиаго Алмада.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
ФИФА Лудогорец Ботафого Руан Секо
Новините от днес
