Защитник на Турция вкара исторически бърз гол на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)

Централният защитник на турския национален отбор Мерих Демирал пренаписа историята на европейските първенства по футбол. В 1/8-финалния двубой от ЕВРО 2024 между "лунните звезди" и Австрия бранителят реализира най-бързото попадение в елиминационната фаза на шампионатите на Стария континент.

Още на старта на сблъсъка южните ни съседи стигнаха до корнер. Вундеркиндът Арда Гюлер центрира коварно, получиха се поредица от рикошети и топката попадна в Демирал, който в 57-ата секунда прониза Патрик Пенц и прати в екстаз привържениците на Турция.

Merih Demiral only needed 57 seconds to give Turkey the lead



The fastest-ever goal in the Euros knockouts 😤 pic.twitter.com/jFG7vpm69w