Геолози са открили, че магнитните полюси на Земята могат да се променят със светкавична скорост - по-рядко от веднъж на всеки 100 000 години, според Indian Defence Review.

Откритието на учените за полюсите на Земята

Ново проучване установи, че между 318 и 265 милиона години магнитното поле на планетата е поддържало постоянна полярност в продължение на приблизително 50 милиона години. Този период е известен като Киамански суперхрон. След края му обаче, естеството на магнитното поле започва да се променя.

За да проучи тези процеси, международен екип от учени, ръководен от специалисти от Китайската академия на науките, изследва варовикови скали близо до град Люджоу в Южен Китай. Проучването им позволи да реконструират 29 интервала на обръщане на магнитната полярност за период от 3,75 милиона години.

През първите 750 000 години от изследвания период, обръщането на полюсите се е случвало по-рядко от пет пъти на милион години. Впоследствие честотата им се е увеличила рязко, достигайки приблизително 11 събития на милион години. С други думи, магнитните полюси на Земята са се обръщали приблизително веднъж на всеки 90 000 години.

Учените предполагат, че ускорението може да е свързано с образуването на суперконтинента Пангея. Потъването на студени фрагменти от океанската кора в мантията може да е променило топлопреноса от ядрото на Земята, влияейки на магнитното поле. Тази хипотеза обаче все още не е окончателно потвърдена.

Изследователите са изследвали и възможното въздействие на отслабеното магнитно поле върху атмосферата. Това би могло да допринесе за изчерпване на озоновия слой и увеличаване на ултравиолетовата радиация върху повърхността на планетата.

Ново проучване предлага обяснение за „Голямото несъответствие“ – мистериозна празнина в геоложкия запис на Земята, където на някои места липсват до милиард години скална история. Учените са моделирали движенията на мантията и са стигнали до заключението, че древните континенти бавно са се издигали в продължение на стотици милиони години, което е довело до интензивна ерозия на повърхностите им и загуба на цели скални слоеве. Впоследствие тези области са потънали, били са залети от морета и върху ерозиралите скали са се натрупали нови седименти, създавайки рязък геоложки прекъсване между много стари и по-млади слоеве.

Водещият автор на изследването, докторантът от Университета на Уолонгонг Сантос Дхунгана, обясни, че изследователите са изложили много теории за произхода на Голямото несъответствие, но само няколко са били щателно тествани, като се вземат предвид дългосрочните процеси, протичащи в рамките на Земята.

„Представете си книга с огромна глава, откъсната от средата. Голяма празнина е празнина в историята на Земята, където разказът внезапно се измества от ранните глави към много по-късен период. Нашето изследване показва, че тези липсващи страници не са били случайни“, отбелязва той.

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