Зинедин Зидан: "Липсваха ни много неща, но това ще стане малко по малко, горд съм"

Селекционерът на националния отбор на Франция по футбол Зинедин Зидан остана доволен от играта на тима му през второто полувреме срещу Белгия в Лигата на нациите, довела до обрат за 4:1 в мач от Лигата на нациите. "Петлите" изоставаха в резултата до 77-ата минута, когато Дезире Дуе изравни. До голяма степен заслугите за обрата могат да се припишат на Зидан, тъй като именно неговите смени промениха събитията на терена. За Франция се разписаха още Раян Шерки и Майкъл Олисе на два пъти.

Зинедин Зидан: "Успяхме да коригираме играта си"

"Това е футболът, който обичаме. Имахме трудности през първото полувреме, но това е част от играта и такива мачове ще имаме от време на време. Добре е, че успяхме да коригираме играта си, направихме изключително второ полувреме. Ние не играхме чак толкова зле преди почивката, но ни липсваха много неща. Започнахме добре, но ни липсва играта в последните метри, когато, ако нямаш ритъм, е трудно. След това направихме обрат", каза треньорът пред микрофона на телевизия TF1. "Знаехме, че със смените ще променим хода на мача, защото това са играчи, които имат фантастични качества. Направихме завършен мач.

Някои направиха разликата, но всички бяха добри в последните 15 дни, всеки имаше своята роля и това искам да запомня. Говори се за Олизе, който вкарва, за Дуе, който влиза и вкарва, това означава, че изборът е бил добър", добави Зидан.

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"Това ни липсваше в тези четири мача"

"Трябва да подобрим вертикалната ни игра, бързината в последните 20-30 метра. Трябва да имаме и по-сериозно присъствие в наказателното поле. Това ни липсваше в тези четири мача, може би успявахме само в последните минути. Трябва да имаме по-сериозно присъствие в наказателното поле при преходите, при центриранията, при пасовете от дълбочина. Но това ще стане малко по малко. Аз съм горд с играчите в последните 15 дни, които прекарахме заедно. Отвъд резултатите, които са добри - три победи и едно равенство, искам да запомня най-вече духа на отбора и това, че работихме много добре заедно", радва се селекционерът.

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"Бях приятно изненадан"

"Равносметката ми в първите мачове като селекционер? Няма нищо за хвърляне, дори напротив. Бях приятно изненадан от духа и настроението на всички играчи. Знам, че са професионалисти, но показаха много висок дух. Сега те се прибират в клубните си отбор и продължават, аз ще трябва да спра за известно време, което е малко странно и разочароващо", призна Зидан. "Както казах, всички играха и съм много доволен. Дори и играчите, които бяха сменени, се зарадваха на головете, които отбелязаха заместниците им, което е много важно за духа на отбора и това гарантира манталитета на победител. Само Жан Бютез не успя да дебютира, но дори Лени Йоро игра и направи страхотен мач в момент, в който Жереми Жаке получи лека контузия. Така че всичко беше добре", завърши Зинедин Зидан.

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