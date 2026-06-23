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Звезда на Аржентина изригна: Искам да напусна Атлетико Мадрид! (ВИДЕО)

23 юни 2026, 10:26 часа 309 прочитания 0 коментара

Националът на Аржентина Хулиан Алварес призна открито, че вижда бъдещето си далеч от настоящия си клуб – Атлетико Мадрид. Офанзивният футболист говори пред медиите след успеха на „гаучосите“с 2:0 над Австрия на Световното първенство, който прати Меси и компания в следващия кръг на надпреварата.

Барса и Реал искат Алварес 

Попитан дали ще изясни ситуацията си след края на Мондиала, Алварес заяви: „Честно казано, не знам. Сега не е моментът да говорим за това. В същото време обаче нямам намерение да се крия или да избягвам отговора. Опитвам се да бъда честен човек и вече разговарях открито с хората в клуба, с които трябваше да обсъдя това“, каза „Ла Араня“.

На въпроса дали очаква да напусне „дюшекчиите“, голмайсторът не скри намеренията си: „Не знам какво ще се случи. Но ми се струва, че най-добрият вариант за всички ще бъде трансфер. Искам да осъществя мечтата си“.

В навечерието на Мондиал 2026 името на Алварес бе свързвано най-сериозно с Барселона, като каталунците пратиха оферта от 100 милиона евро, която беше отказана. По-късно и Реал Мадрид отправи официално предложение на стойност 150 милиона евро, което Атлетико също прати в коша.

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Интерес към аржентинския национал проявяват още Арсенал и Пари Сен Жермен, но според Фабрицио Романо мечтаната дестинация пред Алварес си остава именно Барселона.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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