Звезда на Челси май приключи с футбола - гори за 4 години заради допинг?

Един от основните футболисти на Челси може да изгори за четири години заради употреба на допинг. Става въпрос за 24-годишния офанзивен халф на лондончани – Михайло Мудрик. Това съобщи трансферният гуру Фабрицио Романо. Както е известно, украинският халф, за когото „сините“ платиха 70 милиона евро на Шахтьор Донецк, даде положителен тест за веществото меладоний. Пробата бе взета през ноември 2024-та като той е временно наказан, докато тече разследването.

От Футболната асоциация на Англия излязоха с позиция по случая като споделиха, че Михайло Мудрик е обвинен от централата в нарушения на антидопинговите правила. Ако тези обвинения се потвърдят, то той може да изгори за 4 години. Това е много лоша новина за украинския футболист, който в началото на 2025-та навърши 24 години. Това означава, че той ще може да се завърне на терена, чак когато навърши 28. Дали обаче тогава той ще може да си намери отбор, в който да опита да възроди кариерата си е доста спорен въпрос.

🚨 Official: Mykhailo Mudryk charged by The FA for anti-doping violations and could face up to a four-year ban.



"We can confirm that Mykhailo Mudryk has been charged with Anti-Doping Rule Violations alleging the presence and/or use of a prohibited substance, in terms of…