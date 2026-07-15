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Узана Поляна Фест 2026: Кметицата на Габрово празнува рожден ден със стрес

15 юли 2026, 12:28 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: Узана Поляна Фест
Узана Поляна Фест 2026: Кметицата на Габрово празнува рожден ден със стрес

Три дни, петнайсет свята и един Балкан, който отказва да бъде просто фон

От 17 до 19 юли Голямата поляна над Габрово отново ще стане място, където музиката среща природата, а човек най-после забравя къде е оставил телефона си.

Представете си: вместо аларма чувате гората. Въздухът е прохладен, от една шатра долита дискусия, от друга - детски смях, а малко по-нататък някой настройва китара за вечерния концерт.

Не, не сте в реклама за живот без стрес. Вие сте на Узана Поляна Фест 2026.

Фестивалът ще събере музика, спорт, изкуство, зелени идеи, фермерски продукти, занаяти и хора, готови поне за уикенд да заменят бързането с истинско преживяване. Входът до 15-те тематични зони е свободен.

Темата е "Равновесието" - между човека и природата, тялото и ума, шума и тишината. Има ли по-подходящо място да го търсим от планинска поляна, където сутрин започваш с йога, следобед се качваш на колело, а вечерта танцуваш пред сцената?

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В Габрово равновесието никога не е било само философска тема. В Града на хумора и сатирата понякога трябва да се балансира и между официалните обяснения, документите и въпросите без ясен отговор - за да има подаръци за най-важните, за лидерите. Последният такъв сюжет е достоен за местна версия на "Баба Алино" - история за четириетажна къща, земеделска земя и документи, които пораждат още въпроси.

Петък: идваш "само да разгледаш", оставаш до последната песен

Фестивалът започва в петък от 10:00 часа. Това е времето за онова невинно "само ще видим какво има", което обикновено завършва със записване за работилница, буркан мед и обещание да се върнете "след малко" на същата шатра.

За децата има фермерски игри и занимания, а "Узана те поздравява" ще позволи на хора с личен празник да го споделят от сцената.

Макар да е само 17 юли, програмата вече съвпада с друго събитие, достойно за Града на хумора и сатирата - на 19 юли рожден ден празнува и кметицата на Габрово Таня Христова. Така е трета година - всички на поляната, когато г-жа Христова има рожден ден. Дали сега от сцената ще прозвучи специален поздрав и дали някъде между фермерските щандове ще се появи торта, организаторите засега не уточняват. А приказките, че кметският рожден ден обича планинския въздух на Узана, оставяме в графата "габровски слухове" - поне докато някой не запали свещичките и о, чудо, светлината им разкрие това-онова - ОЩЕ: Краде ли кметицата на Габрово апетитен имот чрез брат си? 

Вечерта музиката поема командването. От 19:00 часа ще излязат "Невидено", РИА и "Мери Бойс Бенд". Слънцето залязва зад Балкана, а публиката пее така, сякаш се познава от години.

Събота: програмата ви гледа предизвикателно

Денят започва с практика за правилна стойка и движение - полезна за онези, които прекарват ежедневието си пред компютър, зад волана или в поза "още пет минути на телефона".

Следват откриване, освобождаване на диви птици, конкурс за кучета и спортни турнири. Ще има футбол и волейбол, а отборите ще представят екологични послания. Тоест можете едновременно да вкарате гол и да спасите планетата. Поне символично.

За онези, които предпочитат по-сложните схеми, извън фестивалната програма остава въпросът има ли в Габрово по-мащабна "мрежова игра" - между местната власт, съдебната система, адвокати и кадастъра?! Там правилата са трудни за разчитане, а съдията невинаги е само един.

Предвидени са велотурове, преход до връх Исполин, катерене, блиц шах и активности на открито - за начинаещи и за хората, които виждат стръмен склон и вместо "не" питат: "Колко е дълъг?".

От 19:00 часа ще свирят "Ехо Балкан Самба", Момчил Косев и бенд, а кулминацията е Миро. Онези, които твърдят, че "няма да танцуват", трябва да знаят, че под звездите подобни обещания имат кратък срок на годност.

Неделя: по-бавно, но никак не скучно

След двете концертни вечери неделята идва като дълбоко вдишване - с фермерски игри, фолклор и занимания за цялото семейство. Закриването е планирано за 16:00 часа. "До нови срещи" винаги звучи по-добре от "край". Пък и вечерта не може да е празна - кметският рожден ден настъпи, сигурно ще има нещо, подаръци за всички от сърце, заслужени или съвсем не - ОЩЕ: Присвояваш вратата и хубавият имот е твой: Така ли прави кметицата на Габрово?

Децата си имат собствен фестивал

В детската зона ще има рисуване, моделиране, природни материали и игри на открито. Преведено на езика на родителите: има реален шанс детето да забрави за таблета. Не обещаваме чудеса, но условията са подозрително добри.

Знание, себепознание и идеи за след уикенда

В зоните "Познание" и "Себепознание" ще участват лекари, учени и практици. Темите са от природно градинарство и пчеларство до здраве, отношения и баланс между тялото и ума.

Сред акцентите е демонстрационна пчелна къща с действащи кошери и образователни игри. Тук изразът "бръмчи от активност" става напълно буквален.

А понеже устойчивостта не се измерва само с красиви думи и европейски проекти, остава въпросът доколко прозрачно се разпределят публичните средства. По темата "Габрово" и управлението на кметицата Таня Христова има публикуван материал за сигнал до ОЛАФ, свързан с брата на кметицата.

Как да стигнете и какво да не забравяте

Ще има извънредни автобуси между Габрово и Узана, включително транспорт след концертите. Предвидени са места за палатки и кемпери, а екипировка може да се наеме. Носете и пари в брой - банкоматът не е зад следващата шатра.

Един уикенд, след който ще има какво да разказвате

Узана Поляна Фест не е просто концерт с няколко шатри. Това е среща между знание и забавление, движение и почивка, хора и природа.

Можете да дойдете заради Миро и да си тръгнете с идея за природно градинарство. Да пристигнете заради децата и неочаквано да се запишете за велотур. Да мислите, че ще останете два часа, а накрая да търсите свободна палатка.

Може би точно това е равновесието - да оставим място за музика, трева под краката, нови хора и летни вечери, които се превръщат в спомен още докато ги преживяваме.

От 17 до 19 юли посоката е Узана. Останалото ще се случи на поляната! А другото се случва извън нея - питайте кметицата - ОЩЕ: Съдебно рамо с облага "имот" за кметицата на Габрово и брат ѝ

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Таня Христова Узана Поляна Фест кожарска фабрика
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Actualno.com Редактор
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