10 семена за засаждане през есента

С намаляването на дните и отшумяването на летните жеги е време да започнете да мислите за есенната си градина. Есента е отлично време за засаждане на различни студоустойчиви билки и зеленчуци, тъй като натискът от вредители обикновено е по-нисък. По-хладните нощи и по-късите дни също така разкриват по-сладки вкусове.

За бързо покълване, Стивън Райнърс, професор в Училището по интегративни растителни науки в Cornell AgriTech, препоръчва поставянето на прозрачно фолио върху редовете след засаждане.

Райнер също препоръчва да се направи плитка бразда в почвата, за да се засадят семената. Той полива браздата, засява семената и след това ги покрива с пръст. „Не поливам браздите, след като ги покрия, тъй като осигурих водата преди сеитбата“, казва той. „Понякога, когато поливате след засаждане, се образува почвена кора, която може да попречи на поникването.“

Зеленолистни зеленчуци

Райнърс казва, че зелените растения са най-добрите семена за засаждане през есента в североизточната част на страната. „Те включват маруля (листна и сорт Биб), спанак, швейцарско къдраво зеле, къдраво зеле, горчица, бок чой, рукола и листа от цвекло“, казва той. Райнърс добавя, че друг вариант е закупуването на пакетче семена от смесени зелени растения. Той препоръчва пикантни или меки смеси, които се засяват обилно и могат да се прибират като микрозелени.

Репички

За бързорастяща култура , Кейти Огълсби, основател на Kitchen Garden Design House, препоръчва репички. „Репичките са едни от най-бързо растящите култури, които можете да отглеждате през есента, като някои са готови само за 18 дни“, казва тя. „По-хладното време ги прави свежи и меки. Те предпочитат почва, която не е била силно наторена, и всъщност се развиват по-добре в по-бедни условия.“ Тя съветва да се прореждат разсадите рано за добро развитие на корените и да се сеят последователно за множество реколти.

Зелен лук

Студоустойчив и лесен за наследяване, зеленият лук, известен още като зелен лук, е чудесна есенна култура. „Той може да се събира на няколко етапа и е универсален в кухнята“, казва Огълсби. Тя препоръчва отглеждането на „Evergreen Hardy White“ – студоустойчив и надежден сорт; „Parade“, който произвежда еднородни, изправени растения; „Guardsman“ – мек, бързорастящ сорт; и „Nabechan“ – свеж японски вид.

Цвекло

За вкусна, прясна реколта, посейте семена от цвекло през есента, когато летните жеги са отминали. „Цвеклото е по-сладко, когато се отглежда в по-хладно време“, казва Огълсби. „Получавате както вкусни кореноплодни, така и нежни зеленчуци, и те се задържат добре до есента.“

Моркови

Подобно на цвеклото, Огълсби отбелязва, че морковите стават особено сладки през есента, особено след лека слана. „Изборът на правилния сорт е ключов за навременна реколта преди зимата“, казва тя. Препоръчителните ѝ сортове включват „Наполи“, който е чудесен за прясна консумация; „Яя“ – еднороден сорт с хрупкава текстура; и „Рубипак“, който има наситен червено-оранжев цвят и богат вкус.

Праз

Празът е вкусен, тревист многогодишен зеленчук, който често се отглежда като едногодишен зеленчук в повечето зони. „Празът обича хладния сезон и може да стои в градината до късно през зимата“, казва Огълсби. „Мекият му, сладък вкус се засилва от студеното време.“

Кориандър

Някои растения бързо се размножават (пораждат семена) през летните жеги, което скъсява времето за прибиране на реколтата. Такъв е случаят с кориандъра, поради което есенното засаждане е идеално. Огълсби препоръчва последователна сеитба, за да се осигури постоянно снабдяване през целия сезон.

Копър

Друго растение, което може да се развие в твърде горещи условия, копърът е перфектната билка за засаждане през есента. „Копърът вирее в по-хладно време и произвежда както ароматни листа, така и семена“, казва Огълсби. Копърът може да бъде крехък, така че може да се наложи засаждане наблизо или осигуряване на опори като колове или клетки. За да не падне, уверете се, че сеете семената на място, което получава достатъчно слънчева светлина.

Броколи

Броколите, основен продукт за хладния сезон, виреят през есента, когато температурите са меки. За есенно засаждане Огълсби препоръчва сортове с по-къси дни или разсади, за да се осигури реколта преди слана. Препоръчителните ѝ сортове включват „Belstar“ – студоустойчив и надежден сорт; „Arcadia“, който е устойчив на замръзване; и „Monty“, който пониква рано и образува еднакви глави.

Карфиол

Според Огълсби, карфиолът може да бъде по-специфичен, но си струва да се отглежда през есента. Подобно на броколите, тя препоръчва отглеждането на сортове с по-къс ден в северния климат, като например „Клементина“, „Чедър“ и „Сноу Краун“.