2 златни правила за торене на стайни растения

Ако сте начинаещи в грижите за стайни растения, торенето не е толкова сложно, колкото може да изглежда на пръв поглед.

Ако не сте наясно какво прави торенето за растенията , то по същество им дава тласък на хранителни вещества от почвата, които иначе биха се изчерпали с течение на времето. Установяването на рутина за торене следователно може наистина да подпомогне стабилния растеж.

Кога трябва да внесете растенията на закрито след лятото

Според мен ключът към торенето на стайни растения се свежда до това кога да се направи това. Грешното определяне на времето може да е вредно за здравето на вашите стайни растения, така че е най-добре да се избягва тази грешка при торенето:

Още: Стайни растения подходящи за отглеждане на слаба светлина

Когато торя стайните си растения

Като общо правило, трябва да торите стайните растения само през пролетта и лятото. Това е периодът, в който повечето стайни растения активно развиват нов растеж и се нуждаят най-много от основни растителни хранителни вещества.

Всъщност, торенет на стайни растения през зимата е грешка при грижите за стайни растения през най-студеното време на годината. Това е така, защото през лятото те няма да го абсорбират толкова лесно (както и водата) и всъщност може да изгори корените или да пренасити почвата, което да доведе до гниене на корените на стайните растения.

Как да използвам различни видове торове за стайни растения

Още: Най-лесните за размножаване стайни растения през есента и зимата

Друг фактор за разбирането как да се торят стайни растения е наличието на много видове торове за стайни растения.

Течен тор: Това е най-разпространеният вид тор за стайни растения на пазара и може би най-удобният за употреба. Можете да закупите балансирани торове за стайни растения за обща употреба или такива с различни количества тор за растения , за да подпомогнете растежа на листата или цветовете. Използвате течен тор, като го разреждате с вода и след това поливате стайните растения както обикновено.

Тор с бавно освобождаване: Това е гранулиран тор, който се прилага в основата на стайните растения. Всеки път, когато стайните растения се поливат, се освобождава повече от тора, като постепенно подхранва стайните растения за по-дълъг период от време. Това е чудесен избор за осигуряване на постоянно подхранване на здрави стайни растения, но аз съм го използвала и за да помогна на стайно растение да се възстанови, когато изглежда малко слабо и изтощено след по-суровите зимни условия.

Есента идва – а цветята ви ще оцелеят само ако знаете този трик

Органичен тор: Използването на органичен тор, като например тор за стайни растения със смляно кафе , е чудесен начин за увеличаване на хранителните вещества без химикали. Това е особено полезно, когато стайното ви растение е претърпяло някакви щети, като например пожълтяла листа, и се нуждае от източник на азот. По същия начин, банановите обелки са подходящи за растения, които се нуждаят от допълнително количество калий. В случай на органичен тор, най-добре е да го приложите директно върху почвата на стайното растение, около основата на растението, така че корените да могат да абсорбират хранителни вещества от нея, докато органичната материя се разгражда. Разбира се, това е много по-бавен процес от незабавното подхранване с течен тор.

Още: Септември е последният ви шанс да разделите тези 5 стайни растения - лесен метод за размножаване

Листно торене: Съществуват и листни торове за стайни растения, които са под формата на мъгла и се прилагат директно върху листата. Малките пори в листата на стайните растения абсорбират тора, често много по-бързо от другите торове. Единственият недостатък на това обаче е, че чувствителната листа може да стане податлива на изгаряне, когато е мокра от листните торове и след това е изложена на пряка слънчева светлина. Въпреки това, това е бързо решение за растения, страдащи от недостиг на хранителни вещества, просто внимавайте да не пренаситете листата.