4 храсти за саксии, които поддържат малките вътрешни дворове и балкони да изглеждат добре през цялата година

Търсите лесен начин да добавите цвят, структура и целогодишен интерес към вашето външно пространство? Храстите са едни от най-умните растения, които можете да отглеждате в саксии, независимо дали имате компактен балкон, тераса, входна врата или малък градински ъгъл, който да запълните.

Градинарството в контейнери е забавно, гъвкаво и мигновено възнаграждаващо, а саксийните храсти са особено ефективни, защото създават впечатление веднага. За разлика от краткотрайните сезонни цветя, много храсти осигуряват дълготраен цвят, текстура и форма, като някои се запазват през цялата година.

Те са и практични. Храсти, отглеждани в контейнери, често са по-лесни за отглеждане, тъй като са склонни да останат по-компактни и да растат по-бавно, като се нуждаят само от от време на време подрязване, оформяне и подхранване. Саксиите също така ви позволяват да контролирате по-лесно типа на почвата, така че можете да отглеждате храсти, които може естествено да не отговарят на условията във вашата градина. А когато времето се промени, независимо дали е гореща вълна или слана, можете да преместите контейнерите на по-защитено място за допълнителна защита.

За да разберем кои сортове са най-добри, помолихме Пол Паркър, експерт по градинарство в J.Parker's , специалист по растения и многогодишни растения , да сподели своите съвети и най-добри препоръки за храсти, които виреят в саксии и внасят траен живот и цвят във вашето външно пространство.

Калина тинус

„Viburnum tinus е вечнозелен храст, който произвежда ароматни куполовидни цветове, започващи като розови пъпки и прерастващи в чисто бели цветове, последвани от тъмносиньо-черни плодове. Цъфти от декември до пролетта, осигурявайки до шест месеца цъфтеж, докато листата му осигуряват целогодишна структура.“

Хортензия макрофила

„Хортензия макрофила“ е сорт, който произвежда поразителна гама от цветове, от класически бели до наситено розови или сини, в зависимост от сорта. Тази нискорастяща хортензия е идеална за саксии и осигурява месеци цветове през лятото, идеална както за градински декорации, така и за отрязване за цветни аранжировки.“

Лавандула ангустифолиа

„Тази компактна лавандула произвежда красиво ароматни лилави цветове на зелено-сиви шиповидни стъбла. Любимец на английските градини, нейният управляем размер я прави идеална за по-малки саксии, а ароматните ѝ цветове я правят чудесен избор за разпространение на аромат из градината и привличане на опрашители.“

Цеанот

„Ceanothus е фантастичен храст с няколко награждавани разновидности, като „Repens“, с лъскава листа и гъсто компактни метлици, които избухват в цъфтеж. Известен с енергично разпростиращия се навик, засаждането на ceanothus в саксии е ефективен начин да го държите ограничен и лесен за управление, като същевременно осигурявате наситен цвят и въздействие“, казва Пол.