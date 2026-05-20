4 растения, които никога не бива да отглеждате заедно – и 6 които виреят едно до друго

Сортове, които можете (и трябва) да отглеждате заедно

Сега е идеалният момент да започнете да сеете семена и да засаждате цветя – но една процъфтяваща градина изисква повече от просто засаждане на растения в почвата, добавяне на вода и надежда за най-доброто. Освен избора на подходящо място, си струва да помислите кои сортове да поставите един до друг, тъй като правилните комбинации могат да окажат огромно влияние върху това колко добре ще растат.

„Всичко е въпрос на „правилното растение, правилното място““, казва Морис Ханкинсън, управляващ директор на разсадниците Hopes Groves . „Какво бихте искали да засадите заедно е личен избор, базиран на цветове и текстури, теми и стил, но в крайна сметка растенията трябва да са подходящи за типа почва, дренажа, нуждите от поливане, слънцето и сянка.“

Но това не е строго въпрос на естетика. Някои растения просто не са съвместими: те могат да се конкурират за хранителни вещества, да отделят химикали, които спират растежа на съседните растения, или да привличат вредители, които причиняват проблеми на близките сортове.

Размерът е друг ключов фактор. „Отглеждането на нещо голямо и високо близо до по-малко растение може да означава, че по-малкото растение ще се затрудни да расте“, обяснява Морис. Имайки това предвид, разумното засаждане е от съществено значение.

Прочетете, за да откриете растенията, които трябва да се държат отделно – и които са идеални спътници.

Сортове, които никога не бива да засаждате заедно

Домати и картофи: И двата зеленчука са предразположени към едни и същи болести, което увеличава риска от разпространение на инфекцията между растенията.

Домати и кръстоцветни: Тези култури се конкурират силно за вода и хранителни вещества, така че е най-добре да се държат отделно.

Копър и... всичко останало: Морис предупреждава, че копърът химически потиска растежа на повечето други растения, затова му дайте достатъчно място да расте самостоятелно.

Мента и всичко, което расте на открито: Ментата е бързорастяща и инвазивна, като бързо завладява цялата почва, ако не се контролира. За да си спестите време, засадете я в контейнери или далеч от други сортове.

Зеленчуци

Домати и босилек: Босилекът помага за отблъскване на вредители и дори може да подобри вкуса на доматите. (А ако приготвяте салата капрезе през лятото, ще имате две от трите си съставки на едно удобно място.)

Моркови и лук : Със силния си аромат, лукът помага за предпазването на оранжевия кореноплоден зеленчук от ужасната морковена муха.

Царевица, боб и тиква : Царевицата подпомага увивния боб, бобът обогатява почвата с азот, а тиквата я засенчва – съчетание, създадено в зеленчуков рай.

Маруля и репички: Тези два сорта се съчетават добре, защото репичките разрохкват почвата, докато марулята осигурява сянка и пространство за растежа им под листата.