Цветя, които да засадите сега за непрестанни летни цветове във вашата градина

Пролетта може да е в разгара си, но все още има време да подготвите градината си за лятото. Правилните цветя, засадени сега, ще ви осигурят наситени цветове в продължение на месеци и ще придадат мигновен блясък на външното ви пространство. За да стесним избора, попитахме експерти по градинарство кои сортове наистина издържат дълго време и пет се откроиха с дълготрайния си цъфтеж.

Тези надеждни цветя са подходящи за широк спектър от градини и условия на отглеждане, което ги прави лесни за отглеждане и грижа. Ето петте, които ще поддържат градината ви да изглежда добре от късна пролет чак до лятото.

Латинки

Експертът по растенията, автор и създател на социални медии Хю Ричардс препоръчва засаждането на „растения в стил селска градина“ като латинки. Тези весели цветове осигуряват незабавен тласък на цветовете и са подходящи за пролетта и лятото. Лесни за отглеждане, латинките виреят на пълно слънце и добре дренирана почва, което ги прави надежден избор за бордюри, лехи и контейнери.

Цинии

Цветарката и собственичка на Florist Empire , Глория Симс, препоръчва засаждането на цинии (Zinnia elegans) през пролетта за дълготраен цвят. „Те се предлагат в почти всеки възможен цвят – от наситено пурпурно до маслено жълто. Поддържайте ги безцветни (което означава просто да премахвате прецъфтелите цветове) и те ще ви се отплатят с непрекъсната реколта от цветове през цялото лято до първите есенни слани“, обяснява Глория.

Африкански невенчета

Тагетес еректа , по-известен като африкански невен, е прекрасно пролетно цвете. „Засаждам ги на пълно слънце от април до май, като ги засаждам на разстояние около 25 до 30 сантиметра. Цъфтят обилно, отблъскват вредители като листни въшки и нематоди и са чудесно растение-компаньон на зеленчуци или други цветя“, обяснява Глория. „Тези топли оранжево-златисти цветове блестят до някои студени цветове, като синя салвия или лилава петуния.“

Ехинацея

Глория също препоръчва засаждането на ехинацея (Echinacea purpurea) през пролетта. Те са щадящи за дивите животни, виреят на пълно слънце и предлагат дълготраен цвят и структура, подходяща за късен сезон. Осигурете им достатъчно пространство – около 45–60 см една от друга – за да могат да се установят правилно и да цъфтят от късна пролет до края на лятото. С промяната на сезона цветовете им естествено ще избледнеят, но те продължават да добавят интерес по други начини. Глория отбелязва: „Те ще преживеят сушата сами, привличайки пеперуди и пчели и ще донесат семена за птиците в края на лятото.“