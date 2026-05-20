Растения, които да подрежете през май за повече цветове през цялото лято – от рози до седуми

Май е месец, посветен на стратегическото почистване в градината, от подрязване на пролетно цъфтящи храсти до отстраняване на изсъхнали цветове на някои пролетни луковици и подрязване на нежни многогодишни растения, за да се запази свеж вид на бордюрите.

Май е и идеалното време да опитате „ Chelsea Chop “ – проста техника за резитба, съвпадаща с изложението за цветя RHS Chelsea , което се провежда от 19 до 23 май 2026 г. В края на пролетта подрежете раноцъфтящите многогодишни растения с една трета до половина. Може да ви се стори драстично, но помага за създаването на по-здрави и по-гъсторастящи растения, намалява нуждата от подвързване и може да забави цъфтежа, за да можете да се наслаждавате на цветовете по-дълго.

Важно е да се отбележи, че май е в пиковия сезон за гнездене на птици, така че преди да подрязвате храсти, гъсти живи плетове или дървета, винаги проверявайте внимателно за гнезда и се въздържайте, ако забележите такива.

Резитбата през май трябва да е само лека“, посочва Тим Клап, квалифициран ботаник и ръководител на асортимента на Verve – собствената ексклузивна градинарска марка на B&Q . Това са растенията, които Тим препоръчва да се подрязват през май.

Форзиция

Рибес

Филаделфия

Флокс

Седуми

Непета (котешка мента)

Лалета

Рози

До май повечето сортове рози или цъфтят, или са на път да цъфтят. Продължително топло слънчево време ще предизвика силен растеж и изобилие от пъпки, а много рози ще бъдат в най-добрата си форма точно сега.

„Премахвайте прецъфтелите цветове, за да насърчите растежа и цъфтежа на нови цветове“, казва Тим. „Розите спят няколко месеца, така че преди да се появи новата роза, отстранете отцъфтелите пъпки.“

Пролетноцъфтящи храсти

Важното при тях е да се определи правилният момент – а тайната е да се изчака, докато храстите прецъфтят. Както обяснява Тим: „Пролетно цъфтящите храсти, като форзиция, рибес и филаделфус , цъфтят върху стара дървесина, така че това е подходящ момент за резитба. Отрежете стъблата, които са цъфнали с една трета, и отстранете около 50% от най-старите стъбла и дървесина от основата на растението. Това ще поддържа растението подредено и компактно, готово за показване през следващата година.“

Вечнозелени живи плетове

Подрязването на вечнозелени живи плетове е най-вече свързано с поддържането им в добра форма, така че да останат гъсти и лесни за оформяне.

„Лекото подрязване ще ги поддържа подредени и ще им помогне да не излязат извън контрол“, казва Тим. „Винаги подрязвайте живия плет, така че да е най-широк в основата, а към върха да се стеснява. Това позволява на светлината да достига до основата на живия плет, поддържайки го буен и плътен.“