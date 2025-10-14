Край на ерата "Чолаков": Ясно е кой поема ВАС до избор на нов председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи съдия Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Решението е взето на заседание днес (14 октомври). Съдия Чернева поема поста от Георги Чолаков, който ръководеше съда в продължение на седем години и след изтичането на мандата си остана начело още една година като временно изпълняващ функциите, поради неуспешните процедури за избор на нов председател. Той ще бъде върнат на работа като редови съдия във ВАС.

Назначението на съдия Чернева е за срок до шест месеца или до избора на нов титуляр. Решението бе взето с пълно мнозинство от девет гласа "за". След гласуването обаче част от членовете на колегията – сред тях Вероника Имова и представляващият ВСС Боян Магдалинчев – изразиха мнение, че процедурата е трябвало да се извърши по стария ред, действащ при предишното назначение на Чолаков, а не според последните промени в Закона за съдебната власт. С тях се въвежда ограничение едно и също лице да изпълнява временно функциите на председател на ВКС, ВАС или главен прокурор за срок не по-дълъг от шест месеца. Още: "Ясно е, че Чолаков е маша на Пеевски": Мирчев след записа, свързан с шефа на ВАС (ВИДЕО)

Коя е Мариника Чернева?

Съдия Мариника Чернева е най-опитният и старши заместник-председател на ВАС. Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във Върховния административен съд. Завършила е специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1988 г.

Професионалният ѝ път започва в Софийския районен съд, където работи от 1991 до 1999 г., след което преминава в Софийския градски съд. От 2005 г. е съдия във ВАС. Ръководила е осмо отделение (2010–2012 г.), четвърто отделение (2012–2018 г.) и от 2018 г. до момента е начело на Първа колегия и заместник-председател на съда. Още: Със скандални аргументи: Георги Чолаков се готви да векува начело на ВАС (ВИДЕО)

С решението на Съдийската колегия съдия Мариника Чернева официално поема управлението на Върховния административен съд, считано от 14 октомври 2025 г.