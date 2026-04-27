7 растения, които могат да съсипят циниите ви, ако ги отглеждате наблизо

Избягвайте да засаждате цинии с лавандула, мента или копър, тъй като техните нужди от вода и пространство се сблъскват с предпочитанията на циниите.

Дръжте циниите отделно от краставиците и царевицата, за да намалите риска от болести и конкуренцията за вода, светлина и хранителни вещества.

Не съчетавайте цинии със сенчести храсти или рози, освен ако не ги използвате като капан за вредители като японски бръмбари.

Циниите виреят както в цветната градина, така и в зеленчуковата леха . Тези лесни за озеленяване едногодишни растения цъфтят с месеци и привличат полезни опрашители, докато цъфтят. Циниите са устойчиви на суша, устойчиви на елени и сравнително устойчиви на болести (с изключение на брашнеста мана). Те изглеждат красиво разпръснати по поляната, цъфтящи покрай оградата или сгушени с чушките, които отглеждате. В много случаи циниите са идеалното растение-компаньон.

Но колкото и лесни да са за поддръжка циниите, те не се съчетават добре с всяко растение. Ще обясним кои растения не бива да отглеждате с цинии и защо.

Лавандула

Лавандулата е средиземноморско растение, което трябва да се отглежда в суха, песъчлива почва. Въпреки че циниите са сравнително устойчиви на суша, след като се установят, те няма да растат или цъфтят толкова енергично в много суха почва.

Мента

Ментата е жадно растение, което се нуждае от постоянна влага, когато е горещо. Циниите предпочитат различни условия, като се справят най-добре с умерено количество вода през горещите месеци. Ментата може също да нахлуе в циниите ви, ако ѝ позволите да се разпространи в градината .

Копър

Подобно на циниите, копърът привлича много полезни опрашители в градината. Но тази билка с вкус на анасон се нуждае от много място, за да расте, иначе може да спре растежа на околните растения. Не засаждайте цинии точно в основата на копъра.

Краставица

Краставиците се нуждаят от постоянна влага, за да виреят, особено когато завързват плодове. Ще поливате лозите с плитки корени по-често, отколкото е необходимо на циниите. Краставиците са податливи и на брашнеста мана , проблем, който засяга много цинии. Осигурете достатъчно разстояние между краставиците и циниите, за да не пренасят болести.

Царевица

Високите царевични стъбла ще се извисяват над близките цветя и ще хвърлят твърде много сянка. Царевицата също така е тежко растяща с плитки корени, които се конкурират с други растения за хранителни вещества. Повечето цинии се развиват по-добре в богата на хранителни вещества почва, така че ги поставете на няколко метра от царевицата.

Рози

Дали циниите и розите са подходящи растения-компаньони зависи от вашата гледна точка. И двете обичат много слънце и богата на хранителни вещества почва. И двете са вкусна храна за японските бръмбари . Някои градинари засаждат цинии като капан, надявайки се да отвлекат бръмбарите от ценните им рози. Ако не искате да жертвате циниите си, от друга страна, засадете ги далеч от розите си.

Сенколюбиви цъфтящи храсти

Хортензиите и азалиите се нуждаят от постоянна влага и защита от следобедното слънце, когато се отглеждат в горещ климат. Циниите се нуждаят от минимум шест часа слънчева светлина дневно, за да цъфтят добре, така че не ги засаждайте с цъфтящи храсти, които трябва да прекарват част от деня на сянка.