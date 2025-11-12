9 растения, които не трябва да се подрязват през ноември – няма да цъфнат на пролет

Някои растителни видове обичат да се подрязват дори през ноември. В същото време много храсти не харесват това действие. Подрязването им по този начин може да попречи на цъфтежа и развитието и дори да доведе до изсъхване на цялото растение. Запознайте се с 9-те вида, които не понасят подрязване през ноември и се нуждаят от него в началото на пролетта или лятото.

Подготовка на градината ви за зимата

Сега е последният момент да подготвите градината си за зимата. Много хора започват да гребат листа, за да не крадат светлина и въздух от тревата, и да разчистват лехите от растения, които вече са приключили с реколтата си. Най-добре е да покриете разчистената почва например с картон и да изчакате до пролетта, за да я разкриете и да започнете да торите.

Храстите, които зимуват в земята, обикновено се нуждаят от мулчиране. Слой мулч се разстила в основата, но без да се докосва стъблото, за да се предотврати повреда на растението. За тази цел обикновено се използват паднали листа, клони, кора от дървета и компост. Видовете в саксии, от друга страна, трябва да се преместят в по-топло помещение.

9 растения, които не трябва да подрязвате през ноември

След цъфтежа много храсти могат да изглеждат малко невзрачни. Не е чудно, че градинарите се изкушават да подрязват по-стари издънки. Най-добре е обаче да не го правят. Пресни рани по клоните няма да имат време да заздравеят преди да настъпят сланите. Освен това, подрязването стимулира растежа на растението, така че то ще започне да произвежда нови издънки, които няма да преживеят сланата.

1. Форзиция – красив, жълт храст, който цъфти през пролетта. Може да се подрязва преди да започне да цъфти и след като приключи с цъфтежа, около края на май и юни. Пуска нови издънки през юли. Цветовете се появяват на миналогодишните клони, така че не трябва да се премахват.

2. Хортензия – Има много разновидности и всяка изисква подрязване в малко по-различно време. Тези, които цъфтят върху издънки от предходната година, вече са образували пъпки през ноември, готови за зимата. Ако ги подрежете, храстът ще цъфти значително по-слабо. Хортензиите, които цъфтят върху издънки от текущата година, обикновено се подрязват в края на зимата.

3. Камелия — Времето за подрязване на камелията зависи от периода на нейния цъфтеж. Някои сортове изискват подрязване веднага след цъфтежа през пролетта или началото на лятото. Има и сортове, които цъфтят през есента и началото на зимата. Те е най-добре да се подрязват, след като са загубили последните си пъпки.

4. Хойхера — В този случай можете да премахнете старите цветове, но да оставите стъблата и листата. Те ще осигурят допълнителна защита от ниски температури. Само когато времето се затопли, старите стъбла трябва да се подрязват.

5. Магнолия — Трябва да се подрязва през пролетта или лятото. Вечнозелените сортове изискват това третиране в края на зимата или началото на пролетта, след като сланите отминат. Подрязването на стъблата на магнолията през ноември привлича вредители и може случайно да премахнете цветни пъпки, които биха се развили през сезона.

6. Леска — храст с много оригинални жълти цветове, които растат върху издънки от миналата година. Този вид не изисква обширна резитба. Просто скъсете леко клоните и отстранете старите цветни главички за по-спретнат вид.

7. Китайски лоропеталум — известен с белите или наситено розови цветове. Цъфти по различно време, но е най-обилно в края на зимата и началото на пролетта. Подрязването на лоропеталума през ноември увеличава риска от повреди от замръзване и забавен цъфтеж, така че е най-добре да изчакате до края на цъфтежа.

8. Калина — може да достигне впечатляващи размери, така че не е чудно, че се нуждае от подрязване. Не правете това през есента, тъй като бихте могли да повредите развиващите се цветни пъпки и да насърчите калината да произведе нови издънки. Те ще бъдат уязвими от замръзване и може да започнат да умират. Подрязвайте само в началото на зимата и пролетта. Можете да подрязвате отново през пролетта и лятото.

9. Люляк — цъфти от пролетта до лятото на стари издънки. Следователно, люляците не трябва да се подрязват през ноември, когато произвеждат пъпки, които ще презимуват и ще се развият през следващия сезон. Подрязването трябва да се извършва през лятото, веднага след като растението е приключило с цъфтежа.

