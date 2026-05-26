Често срещани болести по краставиците - причини и лечение

Листата на вашите краставици увяхват ли въпреки редовното поливане? Забелязвате ли кафяви, бели или жълти петна по листата или краставиците ? Вашата краставица може да е заразена от бактериални, вирусни и/или гъбични патогени. Болните растения може да не дават толкова плодове (ако изобщо дават такива), а всички плодове, които се произвеждат, може да не са вкусни или годни за консумация.

Тази статия разглежда най-често срещаните болести по краставиците, какво ги причинява и как да се лекуват и предотвратяват.

1. Алтернариоза по листата

Причина

Гъбички ( Alternaria cucumerina )

Това заболяване по-често засяга пъпешите , но може да засегне и краставиците. Спорите на гъбичките могат да бъдат пренесени от вятъра или разпространени чрез замърсена почва и вода. Влажните и топли условия благоприятстват заболяването. Гъбичките могат да преживеят зимата в растителните остатъци, за да атакуват растенията отново през пролетта.

Симптоми

Неправилни кафяви петна по листата - понякога с жълти краища.

Това заболяване обикновено засяга зрелите листа. В началото може да видите малки, кафяви петна. Тези кафяви петна могат да се развият в неправилни форми с жълт ореол. Скоро след това листата покафеняват, увяхват и умират, излагайки плодовете на пряка слънчева светлина, която може да ги опари.

Лечение

Фунгициди - търговски или домашно приготвени.

Единственият начин за лечение на гъбични заболявания е с фунгициди. В местния разсадник се предлагат много марки, но имайте предвид, че фунгицидите могат да направят плодовете негодни за консумация.

Можете също да опитате да пръскате с домашно приготвени фунгициди, приготвени от смес от сапунена вода, сода бикарбонат и оцет . Някои биологични градинари също избират медни фунгициди.

Ако са засегнати само няколко части от растението, отрежете и отстранете тези части, за да предотвратите разпространението на гъбичките.

Ако растението е силно заразено, може да се наложи да премахнете цялото растение, да третирате или замените почвата и да започнете отначало.

2. Антракноза

Антракнозна инфекция по листата на краставицата

Кафявите или жълти петна по листата могат да показват антракнозна инфекция.

Причина

Гъба ( Colletotrichum orbiculare )

Друго гъбично заболяване, антракнозата, е най-разпространено във влажни и топли условия. Регионите с висока влажност, като южните и средноатлантическите щати, са силно податливи на гъбични заболявания по растенията.

Гъбата зимува в паднали лози , листа и други растителни остатъци, като през пролетта освобождава спори, за да зарази нови растения. Спорите (конидиите) се нуждаят от влага и умерени температури, за да покълнат.

Симптоми

Жълти, напоени с вода, кръгли петна по листата и плодовете с тъмнокафяви до черни ръбове.

Може да видите кръгли, жълти петна по листата, които в началото са малки, но се уголемяват с напредването на болестта. Петната по плодовете може да изглеждат черни и хлътнали с розово или сьомгово оцветено желатиново вещество в центъра. Това желатиново вещество е струпване на гъбични спори – характерен признак на антракноза.

Лечение

Отново, третираните плодове не са годни за консумация. Ако голяма част от растението ви е заразена, може да се наложи да премахнете цялото растение и да започнете отначало със санирана почва .

Пръскайте фунгицидите съгласно инструкциите на етикета на продукта. В дъждовни сезони може да се наложи по-често приложение.

Хлороталонил (Bravo) и беномил (Benlate) са популярни фунгициди, използвани за лечение на антракноза.

3. Бактериални листни петна

Бактериални петна по листата на хибискус

Бактериални петна по листата на хибискус. Обърнете внимание, че кафявите петна се намират във вените на листата, което им придава ъглов вид.

Причина

Бактерии ( Pseudomonas syringae, Septoria cucurbitacearum или Xanthomonas campestris )

Бактериите, които причиняват листни петна, са опортюнистични, разпространяват се чрез лезии, създадени от ухапвания от насекоми , и чрез семена, които разпространяват бактериите чрез контакт с вода. Те обаче не са толкова издръжливи, колкото другите патогени. Въпреки че могат да зимуват в растителни остатъци, те се нуждаят от влажни и хладни условия, за да виреят.

Симптоми

Малки, кафеникави, ъгловати или кръгли петна - понякога с жълти ръбове - или черни петна по листата.

В зависимост от рода бактерии, заразяващи растението ви, симптомите може да се различават леко – особено в ранните етапи. Инфекцията с Xanthomonas обикновено причинява кафяви петна с жълти ръбове, докато инфекцията с Pseudomonas обикновено причинява червеникаво-кафяви петна. И в двата случая петната бързо ще почернеят.

Петната по листата и плодовете могат да дадат възможност на други патогени, особено гъбички, да ги заразят. Това заболяване често причинява окапване на листата, което прави плодовете уязвими към слънчево изгаряне.

Лечение

В момента няма ефективно лечение за бактериални петна по листата.

Превенцията все още се счита за най-добрият метод за контрол.

Търсете краставични бръмбари, започвайки рано през пролетта, когато времето започне да се затопля. Те обикновено излизат в ранните вечерни часове. Премахвайте ги веднага щом ги видите.

Използвайте покривала за растения или редове, за да предотвратите достъпа на бръмбари и други вредители до вашите растения.

Почистете градината си от плевели , с които се хранят и краставичните бръмбари.

Засадете наблизо растения вратига, котешка трева и/или репички , които могат да отблъснат краставичните бръмбари.

Пръскайте с инсектициди, за да контролирате популацията на бръмбарите.

Дезинфекцирайте градинските инструменти, включително ботуши, ръкавици, лопати и ножици.

Осигурете обилна циркулация на въздуха, като раздалечавате растенията едно от друго и ги подпирате над почвата.